На Николаевщине местный житель сетями незаконно вылавливал креветку и бычки

В субботу, 18 мая, около 3:00 сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили 53-летнего жителя села Лиманы, который с помощью сетей незаконно вылавливал водные ресурсы, а именно креветку, в Березанском лимане.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области

Почти 2 тысячи креветок и 12 бычков правоохранители изъяли у браконьера и сдали в специализированный рыбоприемных пункта на хранение.

Сейчас специалисты устанавливают сумму нанесенного государству ущерба.

По данному факту следователи Березанского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»), что наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Николаеве полицейские и рыбинспекция задержали мужчину, которые незаконно вылавливал рыбу.