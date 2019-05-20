Когда лжецы прикрываются Героями!

Зацепило, когда после публикаций о лжи чиновников во время проведения конкурса выбора УК имени Репина Сенкевича с двойными платежками и двойным тарифом для грабежа Горожан, эти чиновники 16 мая сего года погнали на свою защиту Героев ветеранов АТО и войны с агрессором!

В украинский суд они не ходят, опровержений не публикуют, подкидывают траурные веночки под двери квартир семьям активистов и кромсают машины депутатов (совпадение???).

Зато они привели в зал городского совета ветеранов в военной форме и с орденами, в нарушение регламента предоставили им внеочередное слово, чтобы припугнуть депутатов в присутствии полиции и при очередном хамстве мэра Сенкевича под камеры СМИ!

Полиция безмолвствует???, когда это уже физическая угроза за депутатскую деятельность и за 6 возбужденных именно полицией уголовных дел за «маргариновый скандал», как отраву наших детей, двойные тарифы для пенсионеров по конкурсу имени Репина-Сенкевича и прочие художества друзей уходящего гаранта.

Хлопцам Героям! Вы воевали не за гарантов-«барыг» и не за чиновников, что через день арестовывают пачками за доллары в кишеню, даже если среди них есть те, кто побывали в АТО!

Враг у солдат и Гражданских, у всех украинцев общий, и в это том числе это чиновники и коррупционеры, что мародерствуют в тылу, а не депутаты и активисты с гражданским мужеством и позицией!

ОНИ (чиновники) даже от военно-морского госпиталя до 79 бригады «киборгов» БЕСПЛАТНО не могут Вас довезти!!

Не поддавайтесь на Ложь от лжецов!