Как прожить без Влады гарантов и мэров Сенкевичей?!

Власть мэров Сенкевичей и гарантов – «барыг» не распространяется на собственность Горожан и их ПРАВО выбирать себе способ управления своим имуществом. Точка и конец дискуссии!

Но не для мэра Сенкевича и его чиновников департамента ЖКХ. Про конкурс 2018 года выбора управляющей компании имени Репина Сенкевич не писал только ленивый, говорили на ВСЕХ сессиях городского парламента, в судах и антимонопольных комитетах!! Но воз и ныне там! Ибо мэр на 5 лет «мэр и Наполеон в одном лице» (его сравнение не наше) и ни мнение Горожан на двойные тарифы и двойные платежки, ни решения николаевского парламента (дважды 17 июля и 5 октября 2018 года) его не волнует.

С мотивами мэра или с ниточками , что его дергают в откровенном хамстве по отношению к 114 тысячам пенсионерам, к которым он через МОНОПОЛИСТА полез к ним в карман пусть разбираются полиция, суды и прочие импотентные органы государства гаранта –«барыги», что уже сплыл!

Теперь ВСЕМ Горожанам, что попали под конкурс имени Репина-Сенкевича и договора , которых закрываются 16 июля 2019 года и по закону Украины ВСЕ горожане обязаны уведомить о отзыве своего согласия компанию МДЛМ за 1(один) месяц до окончания договора. ( не путайте с 1 сентября с даты с которой они якобы приступили к работе).

Горожане микрорайонов Северный и Соляные, САМИ без коррупции и откатов коррупционным чиновникам мэрии и департамента ЖКХ, само организованно со знанием закона Украины с 19 мая 2019 года начали компанию по подготовке и проведению собраний собственников многоквартирных домов по выбору управляющих компаний, по СВОЕЙ воле и своему ПРАВУ, узурпированных Репиным и Сенкевичем!

Спокойно, доброжелательно, с обсуждением всех подводных камней, что наплодили 1100 чиновников Сенкевича и такого же Гройсмана для, в принципе, простой процедуры ежегодной оценки качества обслуживания их домов!!

Они (чиновники) накуролесили на кучу страниц законов и инструкций с залезанием в личные данные Граждан, с кучей подписей и ненужных пунктов, когда даже процедура переноса протокола от собрания до стола чиновника должна утверждаться чуть ли с колокольным боем!!!

Горожанам РЕСПЕКТ и уважение за самоорганизацию и гражданскую позицию!!

Владе позор и НАПОМИНАНИЕ: мы (Горожане ) без нее и всяких мэров Сенкевичей проживем!!

Вы без нас Горожан НЕТ!!

Следующее ВЕЧЕ состоится 26 мая 2019 года в 16-00 ПГУ 81а (остановка Гвардейская).

Приглашаются ВСЕ представители и активисты многоквартирных домов города Николаева, попавших под гнет кабальных договоров имени Репина- Сенкевича! (подскажем без коррупции и откатов ибо мы Горожане!!).