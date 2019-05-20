Очередной отряд николаевских полицейских отправили на трехмесячную стажировку на Луганщину

В понедельник, 20 мая, полицейские Главного управления Национальной полиции в Николаевской области отправились на трехмесячную стажировку в Луганской области, где будут нести службу, поддерживая общественный порядок и защищая права граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Перед отъездом начальник отдела профессионального обучения управления кадрового обеспечения области подполковник полиции Александр Мицик провел с полицейскими инструктаж, проверив готовность личного состава к несению службы.

Также подполковник обратился к собравшимся, указав на неукоснительное соблюдение правоохранителями дисциплины и законности при исполнении поставленных перед ними задач на территории Луганской области и пожелал счастливого возвращения домой.

После короткого прощания с родными, друзьями и коллегами полицейские отправились на стажировку.

Напомним, что в августе 2018 года очередной отряд николаевских спецназовцев Нацполиции сменил своих коллег в зоне проведения ООС.