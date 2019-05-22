Ведет огонь, транспортирует боеприпасы и раненных: В Украине создали нового боевого робота «Ласку»

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Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых.

Об этом сообщает издание «Апостроф».

Робот был представлен предприятием «Инфоком ЛТД» на выставке «Лиги оборонных предприятий Украины».

Конструкцией робот похож на бронированный квадроцикл, а назвали его «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0». Возможность перевозки боеприпасов или раненых обеспечена в конструкции робота за счет плоской крыши, а для ведения огня он был обеспечен 7,62-мм пулеметом ПКМ. Создатели позиционируют робота, как средство огневой поддержки взвода, роты или батальона.

«Это многофункциональная платформа - может быть, как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых», - рассказал представитель компании.

Робот оснащен несколькими аккумуляторами, которые позволяют работать камерам, средствам связи и радарам, а также системам управления. Военнослужащие смогут управлять роботом дистанционно на расстоянии до 2 километров. 

Отметим, что ранее Илон Маск и другие лидеры в области искусственного интеллекта призвали ООН запретить разработку боевых роботов, поскольку она может привести к «третьей оружейной революции», которую можно сравнить с открытием пороха или созданием ядерного оружия.

Julia Davudenko

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русскийобщество