Николаевский вуз пролицензировал магистратуру для руководителей медицинских учреждений

В Университете имени Пилипа Орлика пролицензирована магистратура специальности «Менеджмент организаций» направления «Управление и администрирование».
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Значение ее для административного персонала медицинских учреждений чрезвычайно велико. Дело в том, что реформа здравоохранения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины № 1977 от 31.10.2018 «О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 «Охрана здоровья» предполагает введение в медицинских учреждениях должности генеральный директор (директор)\ начальник (заведующий) учреждения охраны здоровья.
В свою очередь, это предусматривает наличие у руководителя учреждения здравоохранения двух образований. Высшего медицинского и магистерского в сфере знаний «Управление и администрирование».
Обучение в магистратуре направления «Управление и администрирование» Международного классического университета имени Пилипа Орлика позволяет врачам подтвердить статус руководителя, в соответствии с требованиями медицинской реформы.
Финансовый, информационный, инвестиционный, стратегический менеджмент – это далеко не полный список направлений, в которых должен быть компетентен управленец, занятый в медицине. И это касается не только руководителей высшего звена учреждений здравоохранения. Главный врач, заместитель главного врача, старшая и главная медицинская сестра, администратор в медицинском центре или стоматологической клинике – это краткий перечень должностей, на которые может претендовать специалист в области медицины, получив магистерское образование направления «Управление и администрирование».
Знания основ менеджмента необходимы руководителям для обеспечения выхода медицинских учреждений на рынок платных услуг, укрепления материально-технической базы учреждения, достижения достойного финансирования, создания коллективов высококлассных специалистов.
Важно отметить, что специалисты, уже имеющие образование уровня «специалист» или «магистр», могут поступать в магистратуру направления «Управление и администрирование» без сдачи ВНО по иностранному языку.
В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:
МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:
-Фармация, промышленная фармация
-Право
-Компьютерная инженерия
-Журналистика
-Гостинично-ресторанное дело
-Геодезия и землеустройство
-Финансы, банковское дело и страхование
-Учет и налогообложение
-Маркетинг
-Предпринимательство, торговля и
биржевая деятельность
-Медсестринство
БАКАЛАВР:
-Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
-Технологии медицинской диагностики и лечения
-Финансы, банковское дело и страхование
-Психология
-Физическая терапия, эрготерапия
-Гостинично-ресторанное дело
-Геодезия и землеустройство
-Компьютерная инженерия
-Дошкольное образование
-Начальное образование
-Медсестринство
-Журналистика
-Фармация, промышленная фармация
- Общественное здоровье
-Туризм
-Право
МАГІСТР:
-Финансы, банковское дело и страхование
- Общественное здоровье
- Менеджмент организаций
-Физическая терапия, эрготерапия
-Фармация, промышленная фармация
-Гостинично-ресторанное дело
-Компьютерная инженерия
-Психология
-Туризм
-Право
Приемная комиссия университета напоминает, что до 01.07.2019 в университете действует акция бронирования мест на 2019-2020 уч. год по ценам 2018-2019 учебного года.
Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, (050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.