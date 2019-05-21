Николаевский вуз пролицензировал магистратуру для руководителей медицинских учреждений

В Университете имени Пилипа Орлика пролицензирована магистратура специальности «Менеджмент организаций» направления «Управление и администрирование».

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Значение ее для административного персонала медицинских учреждений чрезвычайно велико. Дело в том, что реформа здравоохранения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины № 1977 от 31.10.2018 «О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 «Охрана здоровья» предполагает введение в медицинских учреждениях должности генеральный директор (директор)\ начальник (заведующий) учреждения охраны здоровья.

В свою очередь, это предусматривает наличие у руководителя учреждения здравоохранения двух образований. Высшего медицинского и магистерского в сфере знаний «Управление и администрирование».

Обучение в магистратуре направления «Управление и администрирование» Международного классического университета имени Пилипа Орлика позволяет врачам подтвердить статус руководителя, в соответствии с требованиями медицинской реформы.

Финансовый, информационный, инвестиционный, стратегический менеджмент – это далеко не полный список направлений, в которых должен быть компетентен управленец, занятый в медицине. И это касается не только руководителей высшего звена учреждений здравоохранения. Главный врач, заместитель главного врача, старшая и главная медицинская сестра, администратор в медицинском центре или стоматологической клинике – это краткий перечень должностей, на которые может претендовать специалист в области медицины, получив магистерское образование направления «Управление и администрирование».

Знания основ менеджмента необходимы руководителям для обеспечения выхода медицинских учреждений на рынок платных услуг, укрепления материально-технической базы учреждения, достижения достойного финансирования, создания коллективов высококлассных специалистов.

Важно отметить, что специалисты, уже имеющие образование уровня «специалист» или «магистр», могут поступать в магистратуру направления «Управление и администрирование» без сдачи ВНО по иностранному языку.

В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:

-Фармация, промышленная фармация -Право -Компьютерная инженерия -Журналистика -Гостинично-ресторанное дело -Геодезия и землеустройство -Финансы, банковское дело и страхование -Учет и налогообложение -Маркетинг -Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность -Медсестринство

БАКАЛАВР:

-Транспортные технологии (автомобильный транспорт) -Технологии медицинской диагностики и лечения -Финансы, банковское дело и страхование -Психология -Физическая терапия, эрготерапия -Гостинично-ресторанное дело -Геодезия и землеустройство -Компьютерная инженерия -Дошкольное образование -Начальное образование -Медсестринство -Журналистика -Фармация, промышленная фармация - Общественное здоровье -Туризм -Право

МАГІСТР:

-Финансы, банковское дело и страхование - Общественное здоровье - Менеджмент организаций -Физическая терапия, эрготерапия -Фармация, промышленная фармация -Гостинично-ресторанное дело -Компьютерная инженерия -Психология -Туризм -Право

Приемная комиссия университета напоминает, что до 01.07.2019 в университете действует акция бронирования мест на 2019-2020 уч. год по ценам 2018-2019 учебного года.

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, (050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.