На главной площади Николаева презентовали лизинговые автобусы за 73 миллиона гривен – на маршруты они выйдут в течение месяца

Во вторник, 21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса беларусского производства, полученных в лизинг. Вскоре они встанут на маршруты в Терновку, Корабельный район и Ракетную рощу.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Все 23 зеленых автобуса производства «МАЗ» выстроили в два ряда на площади Соборной. Там собрались депутаты, чиновники и другие горожане, которые пришли посмотреть на новинки.

Неподалеку от техники установили импровизированную сцену, на которой после выступил мэр Николаева Александр Сенкевич и другие люди, причастные к процессу передачи автобусов. Помимо них перед зрителями выступал беларусский народный хор. Спели и депутат горсовета Сергей Шульгач, исполнивший песню на беларусском языке – так он показал свое дружеское отношение к стране и к производству «МАЗ» в частности. Завершающим этапом мероприятия стал тест-драйв одного из автобусов лично Сенкевичем. Тот сел за руль и немного проехался, оценив качество техники.

По словам директора КП «Николаевпастранс» Алексея Ушакова, автобусы выйдут на маршруты в течении 2-3 недель. 9-10 автобусов отправятся в Корабельный район, 3 в Ракетную рощу, остальные –в Терновку. Цена на проезд будет стандартная – 5 гривен.

Отметим, что автобусы оборудованы антивандальными сиденьями, камерами видеонаблюдения и кондиционерами.

Известно, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.