Депутаты Николаевского облсовета поехали к херсонским коллегам за опытом по управлению коммунальным имуществом

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, депутаты и работники аппарата побывали с рабочим визитом в Херсонском облсовете.

Об этом на свое странице в Facebook написала советник Москаленко Оксана Корсак.

«Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко вместе с депутатами и работниками аппарата с рабочей поездкой в Херсонском областном совете. Знакомимся с опытом управления имуществом», – написала она.

В то же время, депутат Максим Невенчанный написал, что туда они приехали для изучения опыта управления коммунальным имуществом без вмешательства облгосадминистрации.

Отметим, что на последней сессии Николаевского областного совета заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир зачитал обращение Савченко, в котором шла речь о том, что депутатам возвращается управление коммунальным имуществом.