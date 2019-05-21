Джордж Мартин рассказал, как он планирует завершить книжную сагу «Песнь льда и пламени»

Писатель Джордж Мартин, чьи книги легли в основу культового сериала «Игра престолов», рассказал о своих впечатлениях от завершения телешоу. Он также рассказал, чем концовка его цикла «Песнь льда и пламени» будет отличаться от концовки сериала.

Об этом сообщает «Униан».

В своем свежем блоге автор признал, что его книга «Ветра зимы» сильно запаздывает, но все равно обязательно выйдет. За ней выйдет последняя книга цикла – «Грезы о весне».

- Как все это закончится? Я слышу вопросы людей. Та же концовка, что и в шоу? Другая? Ну, да. И нет… - отметил Мартин.

Писатель указал, что у шоураннеров сериала в последнем сезоне было всего шесть часов, но его книги будут занимать тысячи страниц. По его словам, в книгах будет работать «эффект бабочки». Там есть персонажи, которые никогда не появлялись на экране. Другие, которые умерли в шоу, все еще живут в книгах. Читатели узнают судьбу множества героев, которые отсутствуют или давно выбыли из сериала.

- И да, там будут единороги... В некотором роде, - отметил писатель.

Он также считает глупым вопрос о том, какая концовка будет «настоящей».

- Как насчет такого? Я напишу это. Вы это прочтете. Затем каждый сможет составить собственное мнение и обосновать его в интернете, - заключил Мартин.

Напомним, ранее Джордж Мартин рассказал, какой смысл он заложил в «Игру престолов».