В Николаеве уволилась глава Корабельного райсуда Кутурланова

Высший Совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке главы Корабельного районного суда Николаева Елены Кутурлановой.

Об этом сообщили в пресс-служба этого суда

Елена Кутурланова работала в Корабельном районном суде с мая 2004 года. С ноября 2017 года она занимала должность председателя суда.

Напомним, как в Николаеве водитель «Chevrolet» якобы зацепил велосипедиста Константина Кутурланова, сына судья Елены Кутурлановой, когда поворачивал в сторону парковочного кармана. Водитель извинился перед велосипедистом, но последний лишь обматерил мужчину и ногой ударил дверь автомобиля, нанеся ему механические повреждения. Позже в отношении сына главы Корабельного райсуда открыли уголовное производство за порчу чужого автомобиля. Через время следователь закрыл это уголовное дело.

Также напомним, что в Николаеве уже шестой год продолжается суд над обвиняемыми в тройном убийстве в Галициново, а одного из обвиняемых отпустили под залог. В составе судейской коллегии это дело рассматривала судья Елена Кутурланова.

А ранее коллегия судей во главе с Кутурлановой позволила николаевским наркоторговцам выйти под залог, и через два месяца обвиняемых нашли в наркопритоне.