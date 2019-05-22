Николаевская верфь изготовит вторую партию комингсов для судна типа «Chelsea»

На Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп стартовали работы по изготовлению второй партии комингсов для сухогруза типа «Chelsea», который строится Херсонской верфью СМГ на базе судна-донора «Волго-Дон».

Об этом сообщается на сайте СМГ.

Для выполнения заказа верфь получила два железнодорожных вагона металла, произведена его порезка и гибка.

В настоящее время в корпусном цеху ведут сборку металлоконструкций — комингсов люковых закрытий грузовых трюмов. Всего Николаевская верфь изготовит 92 тонны комингсов, которые затем доставят в Херсон.

Отмечается, что строительство судна ведется совместными усилиями Херсонской и Николаевской верфей. В 2000-х годах на Херсонской верфи уже построили 11 аналогичных сухогрузов типа «CHELSEA».

Справка:

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства СМГ в 2018 году составил 610 миллионов гривен, что вдвое больше, чем в 2017 году. Средняя заработная плата сборщиков корпусов металлических судов и сварщиков составляет 13,8 тысяч гривен.