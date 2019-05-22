Дорогие мои друзья!

Сообщаю Вам, что в настоящее время я нахожусь на больнице № 4, неврологическое отделение, 5-й этаж, 9-я палата..

Инсульт так просто человека не покидает – приходится долечиваться.

Я искренне благодарен всем врачам, сёстрам и нянечкам, которые вытащили и вытаскивают меня из этой моей инсультной ямы.

Я думаю, что благодаря медицинской помощи персонала больницы, благодаря Вашей душевной поддержке, мои дорогие друзья, я скоро стану совсем здоровым.

А потому я подтверждаю, что презентация моей книги «Спасибо Богу, что живой! Исповедь отца наркомана» состоится «при любой погоде» 4 июня сего года в 14:00 на факультете журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

До встечи – Ваш Юрин.