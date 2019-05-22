«Долги населения, убыточность и нехватка кадров»: Директор «Николаевоблтеплоэнерго» о проблемах предприятия

Несмотря на то, что вопросы о работе коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» неоднократно поднимались и в Николаевском городском совете, освещались в СМИ и на депутатских комиссиях, многие николаевцы всё ещё спрашивают о том, почему на предприятии есть задолженности по выплате заработных плат, почему оно убыточно и будет ли в дальнейшем подниматься цена не тепло.

На эти и другие вопросы ответил директор предприятия Николай Логвинов, заодно рассказав о том, как обстоят дела на «Николаевоблтеплоэнерго» сегодня.

Расскажите, какая на данный момент задолженность потребителей за тепло?

- Долг за тепло на сегодняшний день составляет 137,795 миллионов гривен. Из них население 126,669 миллионов гривен, льготы и субсидии за прошлый отопительный сезон 4,690 миллиона гривен, бюджетные организации 0,961 миллиона гривен и другие потребители 5,475 миллионов гривен % Оплаты с учетом долгов предыдущих периодов 73% как и в прошлом году, по состоянию на конец сезона.

А какая задолженность предприятия за газ?

- На сегодня задолженность ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за поставки, транспортировку и распределение газа составляет 275,880 миллионов гривен.

Почему долг за газ больше чем долги потребителей?

- Причина в разнице в тарифах. За период с 2012 по 2015 годы все теплоснабжающие предприятия получали дотацию из государственного бюджета на покрытие разницы в тарифах, которую направляли на погашение задолженности за использованные энергоносители в том числе нашим предприятием получено из государственного бюджета 93,9 миллионов гривен. Это позволило значительно сократить задолженность за природный газ и электроэнергию. Однако, за период 2016-2018 годов, разница в тарифах не финансируется, в связи с отсутствием на государственном уровне, механизма его возмещения. Это приводит к накоплению кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов, начислением огромных штрафных санкций и ростом части отчисления средств в соответствии с постановлением КМУ №217 от 18.06.2014 года, поступают на распределительные счета предприятия за природный газ до 90%. То есть в распоряжение предприятия попадает только 10% средств, которых не хватает даже на выплату заработной платы с начислениями, не считая ремонтные работы для подготовки к отопительному сезону и расчеты с поставщиками. А так как потребители рассчитываются не в полном объеме за предоставленные услуги теплоснабжения, предприятие остается без оборотных средств.

Есть ли у предприятия на сегодня задолженность по заработной плате?

- По состоянию на 13.05.2019 года предприятием не выплачена заработная плата за апрель 2019 года, которую следует уплатить 07.05.2019 года в размере 2,555 миллионов гривен, кроме того не уплачены также начисления на указанную сумму, а именно:

- НДФЛ - 1,248 миллион гривен,

- ЕСВ - 1,047 миллион ​​гривен,

- Военный сбор - 0,103 миллион гривен.

Всего с / п с начислениями 4,953 миллиона гривен.

Какая средняя з / п на предприятии?

- За 1 квартал 2019 средняя з / п по предприятию составляет 9111 грн., По сравнению с 6479 грн., За 1 квартал 2018 года, то есть средняя з / п выросла на 2632 грн, или на 41%. Мы понимаем, что сегодня на 6 тыс, это недостаточный уровень з / п и стремимся обеспечить своим работникам достойный уровень оплаты труда, хотя она и не покрывается действующему тарифу. Но именно финансовая поддержка города Николаева позволяет сегодня выплачивать заработную плату.

На сегодня предприятие убыточно, и убытки ежегодно растут, которая этому причина?

- Основной причиной неудовлетворительного финансового состояния ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» является убыточность тарифов на тепловую энергию. Ведь расчет всех статей, входящих в структуру тарифов проводился в 2012 году, за период 2012-2018 годов корректировались лишь расходы на топливо, электроэнергию и заработную плату по ЕСВ, установленных на уровне 2017 года, остальные составляющие осталась на уровне 2012 года.

Поэтому предприятие несет убытки вследствие:

1) несоответствия действующих цен на материальные и другие затраты, установленным в действующих тарифах в сумме около 20 млн.грн.А именно:

- электроэнергия в тарифах заложена по цене 1,86 кВт / ч, фактически за 2018 средняя цена электроэнергии составила 2,15 кВт / ч, в результате этого предприятие понесло убытки на сумму около 4 млн.грн.

- стоимость водоснабжения и водоотведения для технологических нужд в действующем тарифе рассчитан по цене 12,35 грн. за куб, фактическая цена 15,04 грн. за куб, в результате этого предприятие понесло убытков за 2018 около 0,5 млн.грн.

- амортизационные отчисления в действующих тарифах предусмотрено в сумме 6,5 млн.грн, фактическая амортизация по 2018 по налоговому учету 12,3 млн.грн., Разница 5,8 млн.грн.

- материалы на ремонты в тарифах предусмотрены в сумме 1,4 млн.грн, фактически за 2018 использовано материалов на текущий ремонт почти 3,5 млн.грн., Разница 2,1 млн.грн.

- расходы на уплату налогов и сборов всего ущерб 0,8 млн.грн в.т.ч:

1) плата за землю в тарифах 0,5млн.грн, фактически 1 млн.грн.,

2) экологический налог в тарифах 0,2 млн.грн, фактически 0,5 млн.грн.

- заработная плата с отчислениями в действующих тарифах предусмотрена в размере 75,8 млн.грн., Фактически за 2018 составляет 81,8 млн.грн., Разница 6 млн.грн.

- другие услуги и материалы (телефоны, интернет, поверка, вывоз ТПП, охрана труда, услуги почты, командировки, подписка, ПО и т.д.) в тарифах предусмотрено 1,6 млн.грн, фактически за 2018 составит более 2 млн.грн. , разница 0,4 млн.грн.

2) несоответствия фактической стоимости газа, с тем, что учтена в действующих тарифах, ущерб за ноябрь и декабрь 2018 году составит 17 млн.грн.

3) невозмещением действующими тарифами финансовых затрат по действующим субкредитным соглашениям со Всемирным банком, по реконструкции и модернизации кот

) невозмещением действующими тарифами финансовых затрат по действующим субкредитным соглашениям со Всемирным банком, по реконструкции и модернизации котельных и сетей предприятия, фактически за 2018 составляют более 1 млн.грн.

4) Кроме того, ежегодно ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» несет убытки от неполного возмещения расходов в действующих тарифах, ведь условно-постоянные расходы (электроэнергия, вода, заработная плата с начислениями, амортизационные отчисления, материалы, ГСМ, платежи в бюджет и т.д.) остаются неизменными , а в связи с уменьшением реализации тепловой энергии на 42%, их возмещение в тарифах осуществляется только частично, что приводит к недополучению средств около 40 млн.грн в 2018 году.

В течение этого отопительного сезона жители Николаева постоянно жаловались за полученные платежки по теплу, который теперь действующий тариф и планируется его зростанння в следующем сезоне?

- На сегодня действующий тариф на услугу централизованного отопления для населения 1482,50грн / Гкал., Или 39,21 грн / м.кв., Он действует с 01.01.2019 года. Хотя по кв.м уже почти никто не рассчитывается, у нас 99% потребителей имеют приборы учета тепла и рассчитываются за фактически потребленные Гкал. В действующем тарифе для населения 85,14% - это топливная составляющая, то есть природный газ, который сразу со спецсчета, на который платят потребители поступает на счета НАК «Нафтогаз», ОАО «Николаевгаза» и «Укртансгаза» и в распоряжение предприятия не попадают. А если учесть долги предыдущих периодов, то% отчисления увеличивается до 90%, и у предприятия в распоряжении остается лишь 10% всех платежей, ничтожно мало для покрытия всех расходов и выплаты заработной платы. Поэтому ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обращается в местные органы власти за помощью.

Экономически обоснованные тарифы-значительно выше действующих, поэтому перед предприятием стоит дилемма, повышать тариф, вызовет социальный взрыв в обществе или обращаться за финансовой поддержкой в ​​местные органы для покрытия части убытков и выплаты заработной платы и налогов.

Кроме финансовых еще есть проблемы у предприятия?

- Еще существуют кадровые проблемы:

- Отток квалифицированных кадров из за не вовремя выплаты заработной платы.

- Неукомплектованность предприятия кадрами производственных профессий (стропальщики, электрогазосварщики, слесарей, изолировщиков, трактористов, машинистов экскаватора, электромонтеров, водителей).

- Брак молодого персонала (средний возраст работников 51 год).

Судя по всему ОКП «Миколаивоблтеленерго» не единственное теплоснабжающих предприятий Украины с такими проблемами?

- Так, на сегодня вся отрасль теплоснабжения находится в крайне тяжелом положении, вследствие действия норматива отчислений, вследствие убыточности действующих тарифов, из-за отсутствия механизма финансирования разницы в тарифах, вследствие монетизации льгот и субсидий, которые ранее можно было использовать на погашение долгов за электроэнергию, а теперь автоматически зачисляются в погашение задолженности за газ.

По информации наших коллег из других регионов, местные органы власти постоянно датируют предприятия теплоснабжения для их дальнейшего функционирования, а именно:

- КПТМ «Черкассытеплокоммунэнерго» выделено в 2018 году 25868000. Грн, из местного бюджета,

- КП ВМР «Винницагортеплоэнерго» выделено финансовой поддержки в 2018 году из местного бюджета в сумме 37 млн ​​грн,

- ГКП «Черновцытеплокоммунэнерго» за 7 месяцев 2018 выделено 12,955 млн.грн.

Какие Вы видите перспективы развития ОКП «Миколаивоблтеленерго»?



- Несмотря на тяжелое положение, предприятием постоянно проводятся мероприятия по совершенствованию работы, модернизации оборудования для более эффективной его работы.

Инвестиционная программа предприятия 2018 в которую входят 4 мероприятия на общую сумму 6559,96 тыс. Грн (без НДС)

1. Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул.Садовая, 46 и реконструкция ИТР по ул. Садовая, 50-ц с закрытием малоэффективной котельной в г. Николаев.

2. Реконструкция тепловых сетей по ул. Радостная в г. Николаев.

3. Реконструкция тепловых сетей по ул. Галины Петровой в г. Николаев.

4. Реконструкция тепловых сетей по ул. Архитектора Старова в г.. Николаеве.

В настоящее время проводится активная работа по этим мерам, в результате их реализации годовая экономия составит - 1, 715 млн. Грн.

Кроме того, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» является участником проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» (далее Проект), который финансируется за счет займов, предоставленных Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Фондом чистых технологий (ФЧТ). Заемщиком по Проекту является Министерство финансов Украины. Соглашение о займе, предоставляемой МБРР №8387-UA от 26.05.2014 действует до 31.10.2020 года, соглашение о займе, предоставляемой ФЧТ №016327 от 26.05.2014 - до 31.10.2020р.

В настоящее время в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» завершено:

- замену изоляции 25,4 км. тепловых сетей в г.. Николаев стоимостью 36 807, 518 тыс. грн .;

- разработана проектная и

В настоящее время в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» завершено:

- замену изоляции 25,4 км. тепловых сетей в г.. Николаев стоимостью 36 807, 518 тыс. грн .;

- разработана проектная и тендерная документации на реконструкцию котельных и центральных тепловых пунктов в г. Николаев.

- разработана проектная документация на реконструкцию тепловых сетей в г.. Николаев.

Также продолжается работа по проектированию, изготовлению, проведения испытаний, доставке, монтажу, завершение и ввод в эксплуатацию 103 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в в жилых домах Корабельного района. Николаева. Уже завершено проектные работы по 82 ИТР (согласовано), поставлено 62 ИТР (оборудование и комплектующие ИТП), осуществлен монтаж 45 ИТР. Установка ИТП приведет к экономии газа, электроэнергии и воды благодаря повышению эффективности работы системы. Кроме того, благодаря реализации данного мероприятия будут сокращены административные расходы и повышенный уровень комфорта потребителей через более точную регуляцию тепла.

С начала 2019 начаты работы по реконструкции тепловых сетей в г.. Николаев с использованием предварительно изолированных пенополиуретаном труб, которые планируется завершить к октябрю 2020 года. Данное мероприятие предусматривает:

- реконструкцию зоны теплоснабжения с объединением котельных по ул. Спортивная, 1к и ул. Террасная, 16, ул. Никольская, 8, ул. Бугский Бульвар, 9, ул. Мостостроителей, 6, ул. Большая Морская, 3, 6, 13, 21;

- реконструкцию зоны теплоснабжения с объединением котельных по ул .. Самойловича, сорок второй и ул. Заводская площадь, 1.

В результате реализации этого мероприятия планируется закрытие малоэффективных котельных и перераспределение их потребителей между другими недогруженными котельными с соответствующей реконструкцией теплосетей. Основные преимущества мероприятия обеспечиваются благодаря сокращению потребления газа, электроэнергии и воды за счет уменьшения потерь и усиления энергоэффективности. Кроме того, уменьшатся затраты на техническое обслуживание тепловых сетей.

В настоящее время проводится оценка тендерных предложений на реконструкцию котельных и ЦТП в г.. Николаев. Работы по реконструкции котельных будет завершено в конце 2020 года. По данным мероприятием планируется реконструкция котельных по следующим адресам:

- котельная по ул. Спортивная, 1к;

- котельная по ул. Новозаводская, 48а;

- котельная по ул. Самойловича, 42;

- котельная по пр. Героев Украины, 72;

- котельная по ул. Белая, 71.

В результате реконструкции котельных будет установлены современные высокоэффективные котлоагрегаты, заменены сетевые и подпиточные насосы, системы ХВС. Все оборудование будет оснащено преобразователями частоты вращения и позволит работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и в результате улучшится качество предоставления услуг, уменьшатся расходы на текущий и аварийный ремонт.

Беседовала Анастасия Смирнова, специально для «Преступности.НЕТ»