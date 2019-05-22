ТМ «Ласунка» приглашает детей и взрослых на праздник мороженого!

Вот уже 15-й год яркими огоньками праздника один за другим отмечаются города Украины, а зажигает эти огоньки всеми любимая Днепропетровская компания «Ласунка», шагая веселым, ярким и вкусным марафоном по городам, собирая вместе своих старых и новых друзей на Праздники мороженого!

В этот раз ТМ «Ласунка» приглашает гостей и жителей города Николаева на праздник мороженого, который состоится на территории ТРЦ Корабельный (сеть супермаркетов Таврия В), Богоявленский проспект, 234 В.

Приглашаем вас 25 мая, начало в 12:00.

Вас ждут веселые конкурсы: «Кеппи-хеппи», «Ice-cream tatoo», «Гонки на тележках», «Юные художники» и, конечно же, самый долгожданный конкурс от ТМ «Ласунка», «Сумасшедшие продавцы», где в специально установленном ринге, стоя за прилавком как продавцы, детвора, одетая в дождевики, бахилы и перчатки, устроят настоящий мороженый бой, «беспощадную» перестрелку мороженым – побеждает самый чистый!

Для того, чтобы лето стало незабываемым, бесконечным, ярким, веселым и конечно же вкусным, его надо провести вместе с мороженым от ТМ «Ласунка»!

«Ласунка» всегда делает больше, чем от нее ожидают!