Мне давно не хватало продуманных технологий, поэтому вот на досуге попрепарирую политиков на любимую тему ☺️ У меня нормальное здоровое отношение к словам «технология» и «манипуляция». Это алгоритмы, и их понимание ускоряет процесс достижения целей. Когда я осознаю технологию, я могу понимать, хорошо, никак или плохо на мне отразится достижение человеком его цели и чего он вообще хочет. Вот и всё.

Так вот у команды Зе продуманных технологий — как платочков в цилиндре факира, одна за одной. А финт с рубашкой с закатанными рукавами — вообще хрестоматийный. Он идёт мужчинам 35-45, нормального телосложения. Светлая рубашка, расстёгнутый воротник, закатанные рукава.

Это же прямо из фразеологизма «работать, засучив рукава». Это как будто он ехал на важную встречу, но спустило колесо, и он сам его меняет. Это как будто он деловой, солидный, но при этом сильный 💪 и с руками из плеч. И это работает.

Ляшко старается, в нужные, как ему кажется, моменты. Когда закатанная рубашка, когда вышиванка, когда розовый пиджак — он в этом плане скорее трикстер😁

Гройсману бы пошло, но перелистала его фото в профиле ФБ — самое демократичное — очень неудачные летние поло, а так то рубашка в шахте, то жилетка а-ля спасательный жилет🤦‍♀️ Хотя с его внешними данными можно было бы сделать конфетку.

Сенкевич v.2015 использовал это, потом, наверное, пропитался в стенах горсовета духом заскорузлого налёта казнокрадов, и бросил.

Ющенко v.2004 — использовал.

У Обамы это вообще прямо его почерк, мегаконгруэнтно!

Список можно продолжать. В виду форсированной избирательной кампании, буду иногда вот так «демпинговать» хлеб технологов, дабы и избиратели могли видеть некоторые штрихи и понимать, думает о своей публичной репутации в их глазах политик или просто прётся напролом 😉