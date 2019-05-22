В Николаеве криминалисты открыли для студентов вуза стилизованное место преступления с «трупом» мужчины и реалистичными декорациями

Во вторник, 21 мая, дирекция Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» вместе со Следственным управлением ГУНП открыли уникальную специализированную аудиторию «криминалистический полигон», которая пока единственная на территории региона.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Своеобразный квест должны пройти студенты, чтобы научиться квалифицировать преступления и выдвигать версии совершенного правонарушения.

Уникальность аудитории заключается в том, что слушатели и студенты указанного вуза имеют возможность не только теоретически изучать такие дисциплины, как криминалистика, уголовный процесс, правоохранительная деятельность и прочее, но и на практике закреплять полученные знания, попробовать себя в роли настоящих следователей и криминалистов. Студенты самостоятельно смогут составлять протокол осмотра места происшествия, выявлять и фиксировать следы убийства, разбойного нападения, ограбления, хулиганских действий и других резонансных преступлений.

Первое такое занятие с будущими правоохранителями вместе с криминалистами главка полиции провел начальник отдела криминалистического обеспечения Следственного управления ГУНП в Николаевской области кандидат юридических наук и старший преподаватель указанной академии подполковник полиции Андрей Левицкий.

Локация инсценирована под место происшествия, где обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Продуманны и декорации, способные максимально реалистично погрузить в круговорот криминальных событий. В комнате нарушен порядок, оставленные следы присутствия нескольких лиц, на полу оружие, стреляные гильзы, имеющиеся следы, похожие на кровь. Нужно определить, что именно (убийство или самоубийство) и когда произошло, правильно собрать доказательства и документально оформить их.

«С уверенностью можно сказать, что такое обучение, насыщенное событиями и различными мероприятиями, будет способствовать эффективному восприятию и получению знаний молодежью. «Криминалистический полигон» дает возможность студентам стать полноценными участниками уголовного процесса. В зависимости от сюжетной линии все действия нужно последовательно выполнять в определенном порядке. Не решив предыдущую задачу, нельзя перейти к следующей. В таких условиях студенты будут проверять свои способности концентрировать внимание на важных вещах и разгадывать различные головоломки, а также учиться работать слаженно в командной работе, что нередко является залогом положительного результата», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в полиции показали, как на Николаевщине на военном объекте прошли совместные учения СБУ и других силовиков.