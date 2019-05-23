В Николаеве жильцы дома уже два года просят коммунальщиков обрезать аварийный тополь

В Николаеве жильцы дома №2 на улице 8-й Продольной с 2017 года просят городские власти обрезать аварийный тополь, но никакой реакции от коммунальных служб пока нет.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Николаевцы считают, что этот тополь, который растет во дворе их дома, «несет угрозу жизни и здоровью людей». Жильцы дома направляли обращения в департамент ЖКХ и в администрацию Ингульского района, но никаких результатов от этих жалоб нет. Они требуют обрезать дерево, чтобы «обезопасить наших жителей от возможных необратимых последствий».

Напомним, что ранее в Николаеве упал огромный тополь, об опасности которого горожане сообщали властям несколько лет.