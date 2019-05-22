Почти во всем Николаеве 7 июня из-за ремонта коллектора отключат воду

В Николаеве в пятницу, 7 июня, с 00:00 до 18:00 из-за плановых аварийно-ремонтных работ будет отключено водоснабжение.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

На предприятии отметили, что по улице Маячная проходит участок напорного канализационного коллектора диаметром 1400 мм, а это один из ключевых элементов канализационной системы города, который транспортирует сточные воды в Галициновских очистных сооружений канализации.

«Сейчас ситуация сложилась так, что ее невозможно решить мелким ремонтом, необходима замена почти 30 метров аварийной трубы. На некоторых участках толщина трубы составляет до 2 мм. Осложнения заключается в том, что на указанной части это единственный коллектор и организовать перекачку стоков технически невозможно, а объем сточных вод в сутки летом это почти 60 тысяч кубических метров», - говорится в сообщении.

С целью предотвращения чрезвычайной ситуации принято решение заседанием комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций временно прекратить водоснабжение города 7 июня с 00.00 часов до 18.00.

В Корабельном районе водоснабжения прекращаться не будет кроме микрорайонов Широкая Балка и Кульбакино.

«Обращаем внимание, что временное прекращение водоснабжения это единственное решение проблемы и недопущения загрязнения речного бассейна. Мы обращаемся к жителям города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пожалуйста сделайте суточный запас воды, по возможности предупредите близких. Чтобы исключить повреждения Вашего имущества и затопления помещений, пожалуйста будьте внимательны и не забывайте закрывать краны. Сейчас на предприятии ГКП «Николаевводоканал» продолжаются подготовительные работы», – сообщили на предприятии.

Напомним, что ранее в николаевском коммунальном предприятии «Николаевводоканал» предупредили о мошенниках, которые ходят по домам и предлагают проверить или заменить счетчики на воду.