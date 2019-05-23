В Николаеве ухудшилась ситуация с «переполненными» детскими садами – на 100 мест припадает 146 воспитанников

В Николаеве на конец 2018 года продолжала существовать проблема с перегрузкой дошкольных учреждений: на 100 мест в детских садах припадало 146 воспитанников.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В Николаеве действовало 86 учреждений дошкольного образования, в которых воспитывалось 17,4 тысяч детей. Кроме того, 300 детей в возрасте 3 года и старше находились под социально-педагогическим патронатом. Доля детей, охваченных учреждениями дошкольного образования, составляла 82%. Дошкольным воспитанием детей занималась 1,7 тысячи человек педагогического персонала и столько же технического.

Напомним, по данным за 2017 год в городах Николаевской области наблюдалась перегруженность детских садов – на каждые 100 мест приходилось 139 детей.