В Евросоюзе окончательно запретили использовать одноразовые пластиковые изделия

Совет Европейского союза принял директиву, которая предусматривает ограничения в использовании некоторых одноразовых пластиковых изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает «Зеркало недели».

Отмечено, что принятие новых правил является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

«Директива об одноразовых пластмассах основана на существующем законодательстве ЕС по отходам, но расширенная, устанавливает более строгие правила для тех видов продукции и упаковки, которые входят в десятку больше всего встречающихся предметов, которые загрязняют европейские пляжи. Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы. Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования пластиковых изделий, которыми наиболее часто засоряют окружающую среду», - говорится в сообщении.

Одной из основных целей директивы – это уменьшение количества пластиковых отходов, которые создает человек. Так, согласно новым правилам, до 2021 года в ЕС полностью запретят одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, воздушные шарики и ватные палочки.

При этом до 2029 года 90% использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор и отсортированы. Кроме того, до 2025 года в составе пластиковых бутылок должно быть не менее 25% материала, который можно переработать. К 2030 году такого материала в бутылках должно быть не менее 30%.

Директивой также предусмотрено привлечение к ответственности производителей пластиковой продукции, а также привлечение табачной отрасли к возмещению средств за утилизацию окурков. Для того, чтобы привести в соответствие свои законодательства у стран-членов Евросоюза есть два года.

Напомним, ранее в Женеве 187 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором.