Стартап, основанный украинцем, привлек $60 миллионов инвестиций

Стартап People. ai, который разрабатывает платформу для отдела продаж на базе искусственного интеллекта, привлек $ 60 млн инвестиций в серии С.

Об этом сообщается на его сайте, передает «Новое время».

Основным инвестором выступил венчурный фонд ICONIQ Capital. СМИ писали, что его участником, в частности, является основатель Facebook Марк Цукерберг.

В стартап также инвестировали Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и Y Combinator. Партнер ICONIQ Capital Уилл Гриффит станет членом совета директоров People.ai.

Основатель и гендиректор стартапа Олег Рогинский назвал этот раунд инвестиций«важной вехой в достижении нашего видения работы будущего».

Компания анонсировала свой новейший продукт The Wire, который также основан на искусственном интеллекте. Он будет «предоставлять действенные идеи командам, работающим с клиентами».

«Сегодня мы выводим People. ai на новый уровень благодаря искусственному интеллекту, который предоставляет клиентоориентированным командам простой, персонализированный набор действий, основанный на текущих, исторических и отраслевых данных, которые помогут увеличить доход. С The Wire каждый ваш рабочий день будет самым продуктивным», — заявил Рогинский.

Стартап People. ai появился в 2016 году. Его основал украинец Олег Рогинский, который родился в Днепре. Разработанная компанией платформа помогает повышать продуктивность команд, которые занимаются продажами и маркетингом. В 2018 году выручка компании выросла в пять раз. Ее услугами пользуются такие компании как Red Hat, Lyft, Zoom, New Relic, Splunk и другие.