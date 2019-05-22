«Обеспечит анализ причин аварии»: В Украине введут учет ДТП

Кабинет министров Украины сегодня, 22 мая, утвердил проект постановления МВД «Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий».

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материальных убытков от этих событий на общегосударственном уровне