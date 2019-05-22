Бюджетная комиссия не согласовала самовольное решение УКСа Николаева об изменении срока окончания строительства пристройки в школе №36

В среду, 22 мая, на комиссию по вопросам бюджета пришли родители учеников школы №36, с просьбой разблокировать выделенные 3,6 миллионов гривен на окончание 2-й очереди строительства спортзала и пищеблока.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Родители жаловались, что дети вынуждены заниматься фактически на стройплощадке, из-за они постоянно жалуются на состояние здоровья. Помимо этого дети питаются булочками, а не нормальной полноценной едой.

Депутат Юрий Гранатуров, который не входит в состав бюджетной комиссии сообщил, что управление капстроительства самостоятельно изменило сроки сдачи в эксплуатацию второй очереди с 2019 на 2020 год, чтобы воспользоваться выделенными 3,6 миллионов гривен.

— Речь идет не о выделении 3,6 миллионов гривен, они уже выделены и проголосованы. Но для того, чтобы получить эти деньги, УКС самовольно переписал окончание строительства на 2020 год. Тогда они получат финансирование на продолжение строительства. Тем не менее, подрядчик не останавливает строительные работы, они работают за счет оборотных средств…Наше мнение такое – никто не имел право менять сроки окончания сдачи в эксплуатацию важнейшего социального объекта, но никто не может лишать детей возможности нормального пищеблока, столовой и спортзала. Тем более с учетом того, что туда планируют переводить учащихся 37 школы на некоторый период, - сообщил Гранатуров.

Депутаты посчитали незаконными действия УКСа, ведь данный вопрос утверждался на сессии горсовета и сроки там стояли до конца 2019 года. При этом, директор финансового департамента Вера Святелик отметила, что казначейство не захотело зарегистрировать документы, потому что не было лимита на всю сумму - дополнительно около 11 миллионов гривен. В связи с этим, УКС изменил сроки сдачи в эксплуатацию. Также она добавила, что этот вопрос согласовал исполком и его должна утвердить бюджетная комиссия.

Александр Бернацкий Станислав Мишкур Юрий Гранатуров

Сергей Карцев Сергей Кантор

Глава комиссии Александр Бернацкий, отметил что это будет незаконное решение, так как это полномочия сессии горсовета, поэтому он заявил, что не будет его поддерживать.

Депутат Сергей Кантор заявил, что нечего обсуждать данный вопрос, так как он носит чисто технический характер, ведь изменения уже согласовал исполком, поэтому предложил поддержать его.

В тоже время, член комиссии Артем Грозов отметил, что срок сдачи в эксплуатацию будет переносится постоянно, ведь каждый год стоимость объекта будет увеличиваться, чиновники будут подавать новые обращения, чтобы тот кому это выгодно прикарманил больше бюджетных средств.

Павел Зоткин и Артем Грозов Вера Святелик

Родители же просили согласовать изменения, чтобы подрядчик закончил работы в срок и в новом учебному году дети могли ходить столовую и полноценно заниматься физкультурой. Обсуждение данного вопроса продолжалось более двух часов и сопровождалось постоянными спорами на повышенных тонах,как между депутатами прошедшими на комиссию и ее членами, так и между депутатами и родителями.

В итоге голосов за данное решение не хватило и родители стали скандировать депутатам «Ганьба!». В частности, глава комиссии поручил юрдепартаменту на следующее заседание доложить законно ли действия УКСа и может ли комиссия согласовать это решение.

Напомним, что 3 сентября, в Николаевской общеобразовательной школе №36 после пятилетней реконструкции здания школы состоялась первая праздничная линейка в честь первого сентября. Реконструкция школы началась в декабре 2015 года, а закончилась в августе 2018. Всего из городского бюджета на ее ремонт выделили 50 миллионов 883 тысячи 839 гривен. Строительство второй очереди – спортзал и столовая - началось в марте 2018 года и его планируют закончить до конца 2019 года. Капитальные вложения составили 33 миллиона 701 тысячу 587 гривен.