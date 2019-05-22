В Кабмине утвердили проект новой редакции украинского правописания

Кабинет министров Украины одобрил проект новой редакции украинского правописания, разработанную национальной комиссией по вопросам правописания.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

На заседании были приняты без обсуждения несколько проектов постановлений Кабмина, которые списку зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Среди них была и постановление об одобрении нового правописания.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

Таким образом, новое правописание заменит редакцию от 1992 года.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.