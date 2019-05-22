В Очакове на территорию арсенала ВМС закинули дымовую шашку

В среду, 22 мая, возле арсенала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаевской области была совершена провокация.

Об этом сообщает пресс-центре Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Подразделения охраны среагировали мгновенно. Расчетом стражи выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто покинуть место правонарушения», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нарушителя передали в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны.

Командование части немедленно усилило охрану объекта и провело тщательную проверку охраняемой зоны на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии немедленно сообщили представителям Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Национальной полиции в Николаевской области.

В то же время, собеседник «Преступности.НЕТ» в Военной службе правопорядка рассказал, что инцидент произошел в городе Очакове. Военнослужащие задержали прохожего, на данный момент проверяется возможная его причастность к этому правонарушению. Также собеседник акцентировал, что возле арсенала отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Напомним, что 5 февраля, в ракетном дивизионе военнослужащие 36-й бригады при проведении инвентаризации обнаружили недостачу автоматов АК47ТК. На следующий день по подозрению в совершении данного преступления был задержан сержант-контрактник.

По состоянию на конец апреля следователи терруправления ГБР в Николаеве завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника по подозрению в похищении трех автоматов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Обвинительный акт передали в суд.