В Киеве задержали мужчину, который с помощью проституток вербовал детей для съемки порно и оказания сексуальных услуг

В Киеве сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции в Одесской области разоблачили 42 - летнего киевлянина, который снимал детское порно и вербовал детей для оказания сексуальных услуг.

Об этом сообщают в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

Мужчина предлагал проституткам за деньги вербовать несовершеннолетних. Его задержали во время очередной попытки развращения ребенка. Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, о половом акте с участием ее дочери за 500 евро.

Сейчас мужчина, чьими жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет, задержан. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины - статья 149 («Торговля людьми»), статья 156 («Развращение несовершеннолетних») и статья 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов»). Следственные действия продолжаются.

Как известно, в Николаеве 21 февраля задержали 30-летнего сутенера, который сводил своих клиентов с 16-летними мальчиками-подростками. Подозреваемого задержали, когда он привез несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2 тысячи гривен, из которых 500 должен был отдать подростку. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения. Также в полиции сообщили, что одним из подростков, которого сутенер сводил с клиентами, был его родственник.

Позже сутенера мальчиков-подростков арестовали, но смогут выпустить за ₴154 тысячи – недавно он уже отсидел срок за похожие преступления.