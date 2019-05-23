Украинский рэпер Потап в новом клипе признался в любви Насте Каменских в день их свадьбы

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) записал лирический трек и клип на песню «Константа», в котором признался в любви Насте Каменских.

Видео размещено на канале Потапа 22 мая, а в комментариях к нему указано, что оно вышло в день их свадьбы, пишет NikLife.

«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви» - написал рэпер.

Как известно, пара проработала в тандеме 13 лет. Всё это время ходили слухи о их романтической связи.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за концерта Потапа и Насти подрались спецназ и националисты.