Год Евтушенко в электротрансе: ни повода для поздравлений

16 мая, взгромоздившись на трибуну Николаевского горсовета, председатель профильной депутатской комиссии по транспорту и директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» (НЭТ) Владимир Евтушенко сообщил, что исполнился год, как он был назначен директором.

Но поздравлять его никто не стал. И не случайно. Ведь реальных достижений никаких. Зато скандалов и провалов – хоть отбавляй. Этот год стал одним из наиболее сложных в истории предприятия. Если, конечно, не считать Гражданской войны и двух немецких оккупаций…

НЭТ – предприятие для города знаковое, ежегодно перевозящее десятки миллионов пассажиров и дающее работу сотням николаевцев. Предприятие выполняет социальную функцию, перевозя пенсионеров, льготников, детей, ведь не у каждого из них есть деньги на маршрутку, не говоря уже о такси. И если электротранспорт вдруг встанет, особенно трамваи, маршруты которых не дублируются частными перевозчиками, Николаев ждет транспортный коллапс.

За льготников НЭТ получает компенсацию из бюджета. Еще предприятие получает деньги за рост цен на электроэнергию, на развитие материальной базы, на ремонты и т.д. Этих денег, конечно, никогда не хватает, а потому тем, что удалось выудить из бюджета, нужно уметь грамотно и эффективно распорядиться, чтобы закрыть первоочередные нужды. Грубо говоря, сначала нужно прикрыть голый зад и гениталии, а потом уже делать себе тату и модельную прическу.

И вот на такое предприятие мэр А.Сенкевич поставил В.Евтушенко – человека одиозного, с сомнительным бекграундом, за которым тянется шлейф от уничтожения хлебозавода №2 до коррупционных скандалов. Это спорное назначение в мае прошлого года разумными доводами не объяснить. Поэтому в ход идут конспирологические версии. Одни говорят, что у него есть какой-то убойный компромат на Сенкевича, которым он его шантажирует, другие полагают, что он пообещал Сенкевичу солидную ежемесячную мзду. Есть даже совершенно невероятная версия: назначить Евтушенко – одно из условий восстановления самого Сенкевича в должности мэра решением карманного суда, выдвинутых президентской администрацией П.Порошенко. Наряду с заводом в город управляющей компании «Місто для людей», публичной поддержкой Петра Алексеевича на выборах и прочим.

Как бы то ни было, НЭТ возглавил человек, в отличие от прежнего директора Дмитрия Лисовского, настоящего профессионала электротранспорта, в жизни не имевший прямого отношения к этой специфической отрасли.

Один дилетант, даже в руководящем кресле, дело поправимое, при условии, что его подчиненные – профессионалы. Но команда дилетантов – это беда. А Евтушенко принялся формировать именно команду. Разогнав специалистов, он напринимал своих кумовей, крестников, фигурантов по уголовным делам, каких-то отставников силовых ведомств, к электротранспорту отношения не имевших. Наверное, большинство из них даже не помнят, когда в трамвае ездили – только на личных авто!

С чего началась карьера нового директора? Правильно, с безумного повышения зарплаты. Д.Лисовский получал около 20 тыс. грн., В.Евтушенко заявляет, что его зарплата составляет около 35 тыс. грн. Но на той же последней сессии горсовета депутат О.Солтыс заявил, что зарплата Евтушенко – 45 тыс. грн. плюс 50% надбавка плюс 100% премия. Итого выходит до 100 тыс. грн. в месяц. Больше ни один директор коммунального предприятия в Николаеве не получает. И хотя Евтушенко ответил привычно – угрозой, мол, ты передо мной на колени встанешь, но ни контракта, ни бухгалтерских документов по своей зарплате так и не показал.

Первое, что пообещал Евтушенко при «воцарении»: отныне НЭТ будет работать прозрачно, благодаря созданию наблюдательного совета. Прошло больше года. Набсовет, естественно, так и не создан, об этом обещании уже почти забыли…

Зато первое, что реально сделал новый директор – добился от мэрии поднятия стоимости проезда на 50%. Сейчас он добивается повышения еще на 66%, и, судя по его активности, оно не за горами. Итого, с мая прошлого года стоимость вырастет на 150% - до 5 грн. Это почти в 15 раз больше нынешнего индекса инфляции в Украине. Казалось бы, при таком росте цен, денег должно стать больше. Однако на самом деле в прошлом году сбор выручки только снизился.

Коллектив НЭТ сразу почувствовал разницу между Лисовским и Евтушенко. Первый – человек требовательный, порой резкий, но справедливый, а главное, профессионал. Второй оказался хамом и невеждой. Как говорят сотрудники: «Раньше мы шли на работу, а сейчас – на каторгу».

Хамство – визитная карточка Евтушенко. Причем так было всегда. По сети до сих пор гуляет старая аудиозапись, как он пять лет назад увольнял со свой станции техобслуживания слесаря Силенко, несправедливо обвиненного в воровстве, со словами: «Ты чего пришел? Иди на х..й!»

Людей он увольнял налево и направо: всех, кто не смотрел ему преданно в рот, позволял усомниться в его руководящих способностях или просто имел наглость высказать свою точку зрения. Евтушенко вообще не любит, когда ему перечат, а уж если перечат подчиненные… Словом, в выражениях он не стеснялся, обзывая людей ворами, пьяницами и бездельниками. На предприятии насаждалась система страха и нервозности.

Увольняя, он не заморачивался такими мелочами, как законодательство о труде. К примеру, незаконно отказано в выдаче справки о зарплате зам. начальника депо №3, 40 лет проработавшей на предприятии, Т.Зубковой. Кроме отказа в справке, Евтушенко потребовал, чтобы её и вовсе не пускали, словно это не коммунальное предприятие, а его частная лавочка. А зам. начальника депо №3 А.Ольшанскому он заявил: «Что вы меня тренируете, как нужно ремонты делать… Я с вами как с работником предприятия разговаривать не буду». Иными словами, человеку поставили в вину то, что он посмел обеспокоить директора-дилетанта пояснениями о том, как нужно ремонтировать троллейбусы.

Ольшанский пришелся не ко двору, но его хотели не сократить или перевести на другую работу, а просто тупо выкинуть за ворота. Выбрав момент, его вещи вышвырнули из кабинета и составили липовый акт о прогуле как основании для увольнения, хотя он был на больничном.

Одних работников уволили, другие сами не пожелали работать с самодуром. Показательна история с начальником депо №3 В.Ярославским, которого выжил Евтушенко, но зато с радостью забрали к себе начальником цеха ремонта троллейбусного депо одесситы. Сайт КП «Одессагорэлектротранс» хвалит его как специалиста высочайшего уровня, сообщая, что в результате его работы простои троллейбусов на линиях в Одессе и возврат в депо причине поломок резко сократились. Это после того, как у Евтушенко его зачислили в компанию «пьяниц, воров и бездельников».

Не только Ярославский, но масса других специалистов ушли с НЭТ на работу в Одессу, одних только водителей троллейбусов – два десятка. Здесь к ним и отношение человечное, и зарплата выше, и перерабатывать не заставляют, и даже временное жилье дают. А в Николаеве – крики, обвинения и угрозы.

Надо отдать должное: для захвата власти на НЭТ Евтушенко мастерски использовал пост председателя комиссии по транспорту, который занимает до сих пор. Пока директором был Лисовский, на заседаниях комиссии он чуть ли не носом его тыкал, обвиняя в неумении зарабатывать деньги, мол, только и умеете, приходить и просить из бюджета, а надо зарабатывать за счет аренды, развивать дополнительные услуги и т.д. и т.п.

Придя на пост директора Евтушенко «показал», как надо зарабатывать: разорвал договор гаражирования частных автобусов в троллейбусном депо, не продлил договор аренды с «Vodafone» и снес вышку мобильной связи на территории НЭТ, попытался отобрать СТО с магазином и сауну, которые предприниматели построили на арендованной у НЭТ земле (за эту попытку экспроприации чужой собственности по принципу «было ваше – стало наше» решением суда возбуждено уголовное производство), завалена работа по привлечению рекламы на подвижной состав. Ничего не случилось и с базой отдыха НЭТ на побережье Черноморки, которую он прежде грозился выгодно сдать в аренду, чтобы показать, как нужно зарабатывать. Как была база затратной, так и остается, остальные платежи по аренде стремятся к нулю. А ведь одна только демонтированная вышка мобильной связи давала НЭТ доход 360 тыс. грн. в год! Что это, маразм 66-летнего старика? Или он умышленно вредит предприятию? Очевидно, что чем дольше он продержится на должности, тем труднее потом будет восстанавливать НЭТ.

Источники доходов предприятия уничтожаются, оттуда ушла уже сотня людей, в основном добросовестных профессионалов. Но Евтушенко все неймется, ему мерещится, что у него за спиной кто-то зарабатывает «левак». Еще до назначения на должность он обвинил сотрудников НЭТ в том, что одни ведрами носят болты на рынок для продажи, а у других есть свои… частные трамваи и троллейбусы. Бред был настолько очевиден, что тогда на него просто махнули рукой. Теперь же Евтушенко заявил, что водители НЭТ по выходным ездят на неофициальные заработки в Херсон, чтобы водить там троллейбусы!

Во-первых, при нехватке водительского состава, им приходится перерабатывать сверх месячной нормы, и времени для «левака» просто нет физически. Но даже если бы и было, как можно работать в Херсоне без официального трудоустройства, медосмотра и т.д.? Неужели «Херсонэлектротрансом» руководят самоубийцы, ведь случись какое ЧП, за неоформленного водителя электротранспорта их просто отдадут под суд. Видимо, Евтушенко решил, что если к себе на автомойку он может брать людей без трудоустройства и платить черным налом, а потом выгонять, не отдавая заработанное, то и другие так поступают.

Есть такая порода людей – назойливые правдлюбы. Они всегда и везде выискивают недостатки, постоянно жалуются, доказывают свое. Это – о водителе троллейбуса Е.Михненко. Он критиковал руководство, жаловался во все инстанции. Раньше Евтушенко как главу комиссии по транспорту это очень даже устраивало, он приглашал Михненко на заседания комиссии с одной целью: показать, что Лисовский – плохой руководитель. Но как только сам стал директором, его отношение к Михненко резко изменилось. Тот продолжал трубить о плохом состоянии подвижного состава и нарушениях со стороны руководства: неработающий компостер, открытая электропроводка, отсутствие плафона на осветительном оборудовании, поломанная радиоустановка, гнилые порожки, а руководство НЭТ врет, что подвижной состав исправен. Но самое главное, Михненко имел наглость заявить, что проблемы при Евтушенко только усугубились.

Тут же против него организовали сбор подписей, натравили квалификационную комиссию и уволили по статье. Это яркий пример, как Евтушенко манипулирует людьми: пока Михненко был выгоден в травле Лисовского, он с ним носился, а как только перестал быть полезен – выкинул, словно использованное резиновое изделие. Самое смешное, что среди грехов, которые вменила Михненко в вину пресс-секретарша НЭТ (при Евтушенко на предприятии появилась пресс-служба и даже средства на публикацию «джинсы» о его якобы достижениях) значилось «не брал деньги за проезд во время движения». Но водителю строжайше запрещено обилечивать пассажиров во время движения. Получается, Михненко выгнали за соблюдение инструкции?!

Как говорят, Евтушенко мало беспокоит техсостояние подвижного состава. Для него главное – картинка, показатели. Он вбухивает миллионы в ремонт зданий, в том числе сделал шикарный ремонт своего кабинета с личной комнатой отдыха, занимается спилом деревьев, ставит новые окна, батареи, стеллит линолеум и зачем-то возит с места на место грунт, складированный на территории НЭТ со времен ремонта путей на ул. Декабристов.

Зайдя на сайт zakupki.prom.ua, можно увидеть, как он закупает 15 ламп накаливания на 80 тыс. грн. или 100 тыс. грн. непонятно чего под грифом «кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування». Зато столовая при Евтушенко как была, так и остается на замке, хотя он обещал её запустить в течение нескольких месяцев после своего назначения.

Должно быть, из-за закрытой столовой празднование Нового года для узкого круга руководству НЭТ пришлось провести в шикарном ресторане "Пекин", где не было простых работников предприятия, а только избранные, их жены и депутаты. А остальным сотрудникам с барского плеча кинули аж по 300 грн. премии.

Понятно, что при таких «первоочередных» расходах, денег на обеспечение работоспособности и безопасности подвижного состава, путевого хозяйства и контактной сети катастрофически не хватает.

Ради повышения выпуска на линию выгоняют резервные вагоны, идет экономия на ревизии и техобслуживании, страдает качество ремонтов. Если раньше норматив – ревизия после 20 тыс. км. пробега – выполнялся, то теперь он игнорируется. А в результате растет износ, сыплются узлы, и стоимость ремонта от этого только увеличивается. Уже сейчас при тех же объемах выхода на линии, на запчасти тратится в разы больше средств. А что будет дальше?

Ремонтники жалуются на плохое качество закупаемых запчастей. К примеру, не раз простой троллейбусов на линии был вызван разрывом ремня компрессора. Крайними сделали ремонтников. Но оказалось, что это руководство закупило некачественные ремни без кевларовых волокон.

Старые замы, начальники депо, часть начальников отделов ушли, а заменить их квалифицированными кадрами сложно, с Евтушенко работать согласится далеко не всякий. В результате вместо планомерной работы наблюдается сплошной аврал и затыкание дыр, многое делается глупо и нерационально, хотя бюджетных денег стало куда больше. А ведь раньше НЭТ восстанавливал подвижной состав за свой счет, только в 2012 – 2016 гг. на предприятии восстановили 7 трамвайных вагонов и несколько троллейбусов. Теперь этот процесс застопорился.

С таким подходом под НЭТ закладывается бомба замедленного действия: рано или поздно подвижной состав рассыплется и предприятие станет. Выход один – покупать хотя бы б/у. Но пока об этом только говорят. Евтушенко, к слову, обещал новые троллейбусы за счет кредита ЕБРР еще к марту. Дело идет уже к середине года, а их как не было, так и нет. Не торопится ЕБРР давать кредит при таком директоре как Евтушенко и таком мэре как Сенкевич.

Порой причуды Евтушенко переходят границы всякого здравого смысла. Так он хочет потратить почти 10 млн. грн. на восстановление двух трамваев «Татра». В то же время Днепр закупили 25 модернизированных б/у «Татр» из Лейпцига по 750 тыс. грн. за вагон. После переустановки тележек под нашу колею один такой вагон будет стоить около 1,2 млн. грн. Иными словами, вместо ремонта двух «Татр», которые, к слову, превратили в донорские машины (с них снимают узлы для ремонта других трамваев), за те же деньги мы могли бы купить восемь. Но Евтушенко виднее. К слову, и эти две «Татры» одесситы предлагали отремонтировать за 6 млн. грн. Он отказался. За 6 млн. ремонтировать дорого, поэтому отремонтируем за 10 млн. Чувствуете логику?!

Деньги щедрым потоком идут на ремонты офисов, но вот в путевое хозяйство они практически не вкладываются, его состояние катастрофическое. Результат не замедлил сказаться: количество сходов с рельсов за последнее время выросло. Только с 28 апреля до 20 мая было семь сходов. Основная причина – уширение рельсового полотна. Ломаются воздушные контакты автоматических стрелок, происходят обрывы контактной сети, парализующие движение. И для контраста: при Лисовском только в 2017 г. были капитально отремонтированы сразу 4 трамвайных переезда. Сейчас это вспоминается как сладкий сон.

В трамвайных вагонах лопаются оси колесных пар из-за усталости металла и некачественного техобслуживания. А в марте, к примеру, с троллейбуса из-за неисправного штангоулавливателя слетела штанга и зацепилась за натяжной трос, который на столбе не был натянут должным образом. В городе немало участков с нарушениями натяжения троса. При экстренном торможении, штанга вылетела из основания и упала на капот легковой машины. В случившемся обвинили, конечно же, водителя троллейбуса.

О том, что интернет пестрит фото убитых салонов, оторванных сидений и поручней, стекол, прикрепленных к кузову при помощи саморезов, и говорить не стоит. А сколько было ЧП, возгораний в электротранспорте, пассажиров било током. Вот оно, покращення!

Состояние подвижного состава и переработки провоцируют ДТП, в т.ч. с травмами и летальными исходами. Один водитель уже осужден за гибель женщины под колесами трамвая. Всего за семь месяцев прошлого года при Евтушенко в ДТП с участием трамваев погибли два человека.

Падение профессионализма в коллективе вследствие директорских репрессий и зачисток привело к переходу на графики движения, ведущие к сокращению пассажиропотока и выручки. Предприятие теряет пассажиров и живые деньги, люди попросту не хотят по 15-30 минут ждать троллейбус, а 7-й маршрут – чуть ли не час. Они садятся в маршрутки. Руководство НЭТ убивает солянское направление, где последний троллейбус №6 уходит с 3-й Военной в 19.01, тогда как год назад уходил после 20.30. В результате, после 20.00 положение спасает маршрутка №1. А ведь именно солянское направление в тяжелые времена позволяло троллейбусному депо держаться на плаву. Зато для пиара директор ввел убыточные вечерние графики на других маршрутах, причем за счет востребованных перевозок в дневное время, что является полным абсурдом.

Еще одно «достижение» – мойка в трамвайном парке. В свое время Евтушенко хвалился, что построит ее, чтобы трамваи выходили на линии чистыми. И её начали строить. А весной – демонтировали. Говорят, вроде бы её строили незаконно, без необходимой документации. Таким образом, были бесцельно истрачены деньги, которые Евтушенко не перестает выпрашивать у мэрии. Больше того, на сессии горсовета он откровенно соврал, что «мойки нет, и не было». А как же фотографии, запечатлевшие эту конструкцию? Или это мираж?

В электротранспорте и раньше происходили скандалы и драки. Не все люди адекватны. Но то, что случилось в начале апреля, пробило дно: два контролера и водитель троллейбуса избили молодую маму Марию Стомаченко, которая лишилась 680 грн., очков и наушников. А потом ей начали звонить и угрожать от имени руководства НЭТ: будешь жаловаться в полицию – для тебя это плохо кончится.

Впрочем, складывается впечатление, что всё может плохо кончиться для самого Евтушенко, на которого открыли несколько уголовных производств. Только в ноябре прошлого года их было три. Первое по ст. 364 ч. 1 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением» по факту конфликта интересов В.Евтушенко, который являлся одновременно директором КП, главой профильной депутатской комиссии и собственником частных предприятий «Глобус-Плюс», «Автомеханика» и «Промагрокомплекс». Второе – по ст. 388 УК «Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или обременение по кредиту». Его подозревают в том, что он незаконно вывел на новый адрес основную часть нежилых помещений по ул. Радостной, 10, принадлежащих его ООО «Глобус-Плюс» и находившихся в залоге у банка. Третье – по уже знакомой ст. 364 ч. 1 УК за невозврат НЭТ финансовой помощи от ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Примечательно, что открыть все три дела полицию обязал суд – сами копы делать этого не желали.

Вы не поверите, но в апреле суд обязал открыть против должностных лиц НЭТ еще одно производство всё по той же ст. 364 УК: по факту незаконного проникновения на территорию, арендованную у НЭТ фирмой «АЛНАТАН» на территории депо №3.

Для решения таких вопросов у Евтушенко есть кум – бывший полковник милиции и зам. начальника УМВД в Николаевской области, а ныне зам. директора НЭТ (естественно, как и все окружение Евтушенко, без опыта работы в электротранспорте) Артур Войтенко, в свое время попавший под люстрацию и уволенный из органов. Одна из претензий люстраторов – он не раз избегал подачи деклараций, видимо, чтобы не светить реальные доходы и имущество, записанные на него и близких.

Говорят. Евтушенко и Войтенко работают в связке давно, еще с тех далеких времен, когда первый уничтожал хлебзавод №2 на ул. Садовой. Хлебзавода давно нет, зато есть крепкая кумовская дружба – от совместных семейных походов на концерты до крышевания бизнеса. Помните слесаря Силенко, которого Евтушенко выгнал со своей СТО на х…й? Вот, что тот рассказал: "Он неоднократно угрожал мне расправой со стороны бандитов и милицией в лице Артура Войтенко. Объясняя, что последний приходится ему кумом, и что если я буду настаивать на выплате мне зарплаты, то против меня будет открыто уголовное дело за кражу его имущества. Но на вопрос, что было похищено, Евтушенко В.В. не может ответить. В связи с этим я боюсь обращаться в милицию".

Прошло пять лет. Ничего не, изменилось кроме предприятия «патронируемого» Артуром Войтенко. Много о нем могут рассказать представители коллектива НЭТ, тот же уволенный водитель-правдолюб Михненко, который теперь, как и другие его коллеги, добивается восстановления через суд.

Судя по рассказам, одна из задач Войтенко – решать вопросы в правоохранительных органах, добиваться закрытия уголовных дел против Евтушенко и должностных лиц предприятия. И, нужно сказать, он ест свой хлеб из рук Евтушенко не зря: ни по одному уголовному производству руководителя НЭТ до сих пор не привлекли к ответственности. Также весной 2018 г. были открыты уголовные производства против Лисовского, лишь бы он не вернулся на предприятие. Все они были закрыты по причине полной надуманности. Но ни от Войтенко ли растут ноги этих липовых дел?

Проблемы Евтушенко множились, словно снежный ком. Еще летом прошлого года его оппонент из горсовета О.Солтыс обратился к прокурору области по факту незаконного назначения директора НЭТ. «Чтобы скрыть незаконное назначение, - говорилось в обращении, – Александр Сенкевич и незаконно назначенный директор «Николаевэлектротранса», находясь в сговоре, только через полгода после фактического назначения Евтушенко на должность направили два представления о согласовании кандидата на должность директора КП НГС «Николаевэлектротранс», что являлось абсурдом и подтверждением факта незаконного назначения».

Проще говоря, увольнение и назначение директоров предприятий электротранса нужно согласовывать с министром инфраструктуры. На увольнение Лисовского министр согласия не давал, на назначение Евтушенко – тоже. Несмотря на все ухищрения последнего, решить эту проблему не удалось до сих пор. А значит, его назначение незаконно, как, кстати, и увольнение Лисовского.

В свою очередь Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание провести расследование в отношении Евтушенко по факту нарушения ст. 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции», поскольку тот при вступлении в должность не передал свои корпоративные права в управление другому лицу. НАПК потребовало привлечь виновных к ответственности. Но где там!

С несговорчивым министром инфраструктуры всё оказалось намного сложнее. Сначала Евтушенко заявил, что уйдет с должности, типа он не держится за кресло директора. Естественно, зная его изворотливый характер, в добровольный уход мало кто поверил.

А потом начались кадровые качели. Сначала Евтушенко таки написал заявление об увольнении и его даже подписали, а и.о. директора НЭТ назначили А.Войтенко. Потом уже Войтенко сложил с себя полномочия, а Евтушенко приняли назад на работу и тоже назначили и.о. директора. В итоге все осталось, как прежде: Евтушенко начальник, Войтенко – его зам. Но в статусе «и.о.», которым наделил его мэр, согласование с министром инфраструктуры уже не требуется.

Вот так, хоть тушкой, хоть чучелом, но цепко держится наш «профессионал» за электротрансовскую кормушку, как говорится, за уши не оттянешь!

Руководитель НЭТ нередко несет ахинею, превознося свои заслуги. Например, заявил, что количество выходов троллейбусов увеличилось. «Была проблема с нехваткой водителей, мы создали свою учебную базу, готовим водителей, они сдают экзамены, получают права. Закрутился вопрос с ЕБРР», - заявил он в начале года и пообещал, что за счет европейского кредита уже в марте в Николаев придут несколько десятков троллейбусов.

У тех, кто знаком с реальной ситуацией, волосы дыбом стали от такой беспардонной лжи. Во-первых, выход троллейбусов не вырос, хотя на линии отправляют все раскуроченное и поломанное, лишь бы обеспечить красивые цифры, тогда как при ненавистном Лисовском машины имели возможность заехать в депо при технической неисправности, и выручка от оплаты проезда была больше. Люди работали, а не, как думает Евтушенко, катались как хотели.

«Мы создали учебную базу» – тоже ложь, учебная база на предприятии была и прежде. А нехватка водительского состава лишь обострилась, ибо часть лучших водителей, не вытерпев хамства и дилетантизма, ушла в Одессу. Остались по большей части люди предпенсионного возраста и молодняк. Естественно, никакие новые машины не пришли ни в марте, ни в апреле, ни в мае. И неизвестно, придут ли вообще!

Мы привели лишь часть примеров непрофессионализма, хамства и манипуляций со стороны Евтушенко. Были аферы с валидаторами, с отображением работы электротранспорта в режиме онлайн и много чего ещё.,

И всё это длится уже год!

За происходящее ответственен и мэр, с непонятным упорством держащий его во главе предприятия, и фракция «Оппозиционный блок» в горсовете, членом которой является Евтушенко. Рано или поздно этот нарыв лопнет, НЭТ развалится, как это произошло с хлебозаводом №2, которым «порулил» Евтушенко. И тогда политическую ответственность придется нести и мэру, и «Оппоблоку», которым через год идти на местные выборы.

Кстати, А.Сенкевич и «Оппоблок», – странная связка, вы не находите? Почему эти политические оппоненты так рьяно поддерживают Евтушенко? Это вопрос, на который нет вразумительного ответа. Хотя лучше бы, в электротранс назначили умного, опытного и главное профессионального руководителя. Иначе скоро николаевским пенсионерам и прочим льготникам действительно придется ходить пешком, а бюджет чудесным образом недосчитается сотен миллионов.