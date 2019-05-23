Университет им. П. Орлика предложил абитуриентам бюджетные условия обучения

Университет им. П. Орлика приглашает абитуриентов специальностей «Туризм» и «Гостинично-ресторанное дело» (уровни от младшего специалиста до магистра) на обучение, оплату за которое, в рамках дуальной модели, осуществляет работодатель.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

18 сентября 2018 года Кабинет Министров Украины подписал Концепцию дуальной модели получения образования. Также, как и в 50% европейских, американских, канадских учебных заведений, 30% вузов Японии Южной Кореи и Китая такая модель строится на основе взаимодействия учебного заведения и работодателя.

Благодаря такому взаимодействию, во время прохождения практики на профильном предприятии (в данном случае, в пятизвездочных отелях целого ряда стран – лидеров туристической отрасли), работодатель не только оплачивает стипендию, но и компенсирует учебному заведению стоимость обучения практиканта. При этом, такая оплата не влечет за собой каких-либо обязательств студента относительно его трудоустройства после окончания вуза. Есть важное условие, начинать обучаться по представленной модели могут абитуриенты в возрасте от 18 лет.

На сегодня университет имеет более десятка заключенных договоров с международными компаниями.

Теоретическое обучение плюс «погружение» в практическую деятельность по специальности за рубежом, возможность усовершенствовать языковую подготовку, приобрести опыт работы в компаниях мирового уровня, увидеть мир и стать финансово независимым, – все это предлагает своим абитуриентам университет имени Пилипа Орлика. Абитуриенты университета имеют возможность выехать на стажировку уже в июле.

Как сообщили в пресс-центре университета, в данный момент аналогичные переговоры об организации дуальной подготовки ведутся с компаниями Швейцарии относительно специальности «Геодезия и землеустройство», направление «Ландшафтный дизайн».

В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ: -Фармация, промышленная фармация -Право -Компьютерная инженерия -Журналистика -Гостинично-ресторанное дело -Геодезия и землеустройство -Финансы, банковское дело и страхование -Учет и налогообложение -Маркетинг -Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность -Медсестринство БАКАЛАВР: -Транспортные технологии (автомобильный транспорт) -Технологии медицинской диагностики и лечения -Финансы, банковское дело и страхование -Психология -Физическая терапия, эрготерапия -Гостинично-ресторанное дело -Геодезия и землеустройство -Компьютерная инженерия -Дошкольное образование -Начальное образование -Медсестринство -Журналистика -Фармация, промышленная фармация - Общественное здоровье -Туризм -Право МАГІСТР: -Финансы, банковское дело и страхование - Общественное здоровье - Менеджмент организаций -Физическая терапия, эрготерапия -Фармация, промышленная фармация -Гостинично-ресторанное дело -Компьютерная инженерия -Психология -Туризм -Право АСПИРАНТУРА: -Психология

Приемная комиссия университета напоминает, что до 01.07.2019 в университете действует акция бронирования мест на 2019-2020 уч. год по ценам 2018-2019 учебного года.

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, (050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.