Забор вокруг николаевской свалки, где постоянно появляются дыры, ничейный – в ДЖКХ заявили, что депутаты не дали денег на сертификат

В Николаеве забор вокруг полигона ТБО, который строили три года за 3 миллиона гривен, до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Об этом стало известно в четверг, 23 мая, в ходе совместного заседания трех комиссий.

По словам директора ДЖКХ Сергея Коренева забор длиною в 2,5 тысячи метров не передали на баланс КП «Николаевкоммунтранса», а причиной этому служит то, что депутаты бюджетной комиссии никак не согласуют выделение 350 тысяч гривен на оплату сертификата приема в собственность.

— В ближайшее время завершим (процесс передачи забора на баланс предприятия, - ПН). Чтоб сдать в эксплуатацию этот объект, нужно оплатить сертификат, который выдает Госстройинспекция. Деньги на сертификаты нам не перераспределяют. Но все же, ограждения три года назад не было вообще. Сейчас ограждение есть, но люди все равно попадают на эти 37 гектаров. Неоднократно уведомлялась полиция, Служба по делам несовершеннолетних, а воз и ныне там, – заявил Сергей Коренев.

Стоит отметить, что из-за того, что забор на данный момент ничейный предприятие фактически не имеет права тратить деньги на его ремонт и залатывание дыр, которые вырезают лица ромской национальности.

Сергей Коренев И.о. директора КП "Николаевкоммутранс" Максим Дедусь

В частности, депутат Елена Киселева назвала заявление Коренева манипуляцией и отметила, что чиновники постоянно перекладывают всю вину на депутатов.

— Когда вы говорите, что вам нужны деньги на сертификаты вы должны сказать сколько вообще денег вам нужно? Вы будете утверждать, что эти деньги вы не можете взыскать из-за депутатов, которые не согласовывают перераспределение? Когда нужно найти причину почему что-то не сделано, то всегда для этого есть депутаты. Это некорректно и несправедливо. Когда вам нужно вы все благополучно проводите через исполнительный комитет. Вам в таких случаях бюджетная комиссия не мешает, не помогает. Потому складывается впечатление, что бюджетная комиссия у нас вообще в роли фигового листочка , когда нужно, что-то прикрыть, то вы вспоминаете о депутатах, а когда вам нужны деньги на то, что бюджетная комиссия не согласовывала, то все успешно получается. Чтобы говорить о том, что Департаменту ЖКХ деньги на прием ограждения вокруг полигона, сперва нужно понять а что вообще планировалось и на что деньги запрашивались, – заявила Елена Киселева.

Татьяна Казакова

В тоже время, глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий напомнил, что в середине 2018 года комиссия согласовала выдачу ДЖКХ сертификатов на 1 миллион 200 тысяч гривен.

— Тогда бюджетная комиссия согласовала, а сессия все выделила. Сколько был запрос, столько и выделили. Это было в середине 2018 года. Они попросили на сертификаты для введения в эксплуатацию 1 миллион 200 тысяч, было письмо от Департамента ЖКХ, потом было решение комиссии и сессии. Когда сейчас говорят, что не было денег на сертификаты, то тогда вопрос к представителям Департамента ЖКХ, как они считали сколько им нужно? Депутаты свою работу сделали. Я порошу не манипулировать цифрами и словами, а брать факты, – отметил Александр Бернацкий.

Как известно, вечером 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. В частности, 4 мая, стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

6 мая, неизвестные совершили поджог на николаевском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле микрорайона Большая Корениха и села Весняное. Также, полиция задержала двух ромов, которые проникли на закрытую территорию, а также отобрала ребенка для поиска его опекунов.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич обратился к правоохранительным органам с просьбой ликвидировать незаконное поселения лиц ромской национальности возле полигона твердых бытовых отходов.

Также, 6 мая, на выездном заседании комиссии по вопросам ЖКХ на полигон двое депутатов и чиновники пришли к тому, что необходимо больше осветить свалку, увеличить посты охраны по периметру полигона, устранить дыры в заборе, заняться вопросом финансирования сортировочной линии, а также установкой камер видеонаблюдения по всему периметру. Однако, так как из комиссии по вопросам ЖКХ присутствовали лишь два ее члена – Алексей Лепишев и Александр Гусев, комиссия была не уполномочена принимать решения, поэтому на сегодняшнем заседании, 7 мая, главные моменты должны были донести до остальных членов комиссии и принять окончательное решение.

При этом, 7 мая, комиссия по вопросам ЖКХ так и не рассмотрела вопрос связанный с городским полигоном твердых бытовых отходов - его даже не внесли в повестку дня. Стоит отметить, что депутат Олег Солтыс интересовался, зачем «переливать из пустого в порожнее», если в среду, 8 мая, депутаты трех комиссий: по вопросам ЖКХ, законности и бюджета соберутся на совместное совещание ради вопроса по полигону ТБО.

В среду, 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.

Также, в Николаеве, в заборе вокруг полигона твердых бытовых отходов обнаружены новые дыры и подкопы.