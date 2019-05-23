«Да вы не умничайте»: в Николаеве «маршрутчик» устроил скандал из-за женщины, которая решилась проехать по льготе

В Николаеве водитель маршрутного такси №16 начал скандал с женщиной, которая предъявила документ, предоставляющий право льготного проезда, а потом переключился на спор с пассажирами, которые пытались защитить право женщины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец инцидента, предоставив видеозапись произошедшего.

Водитель начал возмущаться формой самого удостоверения, которое ему предъявила женщина и сказал: «Где вы его нашли?». Его не устроила фотография на которой нет печати.

За нее заступились пассажиры, которые сделали замечение, что законодательство предполагает бесплатный проезд для льготных категорий населения.

– Да вы не умничайте! Я должен заправлять машину за льготчиков или что? Посмотрите на ее удостоверение, на что оно похоже. Не надо умничать. Посмотри, какие все умные, – начал высказываться одной из пассажирок водитель.

Позже одна из девушек решила заплатить за проезд женщины с пенсионным, но водителя это также не успокоило.

– Я говорю, удостоверение нормальное покажите. За вас заплатили? Не-не-не, мне не надо. Они (деньги, - ПН) мне не надо, заберите их, – сказал он пенсионерке.

Льготник уже собиралась выходить из «маршрутки», но пассажиры сказали ей оставаться.

Напомним, как в Николаеве водитель маршрутного такси №52 отказался провезти мужчину по удостоверению участника боевых действий. Позже в управлении транспорта Николаева рекомендовали ЧП «ПиК» уволить этого водителя.