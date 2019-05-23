Луценко на видео раскритиковал САП и НАБУ и похвалил свое ведомство за результаты трех лет работы

Скриншот видео Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в формате видеоблога рассказал, что его ведомство добилось более 2800 приговоров суда по коррупционным преступлениям за три года, и в то же время раскритиковал коллег и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facecook.

– В последнее время много говорится о необходимости тотальной смены руководства государства, в частности руководителей правоохранительных структур, которые, мол, не справились с проблемой борьбы с коррупцией в нашей стране. Я никогда не прогибал и не прогну позвоночник ради ни одной должности - для меня все они временные. К ответственности готов, но хотел бы сразу, чтобы мы разобрались, кто работал, а кто саботировал поставленные законом задания, - сказал он.

Луценко также рассказал, что Генеральная прокуратура вместе с Национальной полицией, Фискальной службой, Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований добилась 2876 обвинительных приговоров по коррупционным делам, и обеспечили возвращение в госбюджет 125 миллиардов гривен, тогда как САП и НАБУ - ни одного приговора и вернули в казну 145 миллионов гривен.

– Мы работали, работаем и будем работать эффективно в рамках того, что закон позволяет нам. САП и НАБУ явно не справились с поставленными задачами. Причем хочу сказать, именно НАБУ, которое много говорит, но показывает нулевой результат, руководитель которого назначается указом президента, с моей точки зрения, должно ответить за провал борьбы с высокопоставленной коррупцией первым. Мы - работаем дальше, - сказал Луценко.

В то же время его пресс-секретарь Лариса Сарган написала следующее:

«Давно собирались рассказывать о наших результатах работы в коротких видео-блогах».

Напомним, 6 ноября Луценко заявил, что напишет заявление об отставке с должности в связи со скандалом по делу Екатерины Гандзюк, как того требуют активисты. В тот же день Верховная Рада провела рейтинговое голосование за отсавку Луценко - «За» проголосовали только 38 нардепов.

Уже 9 ноября президент Украины Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад Генеральному прокурору Юрию Луценко.

Позднее в комментарии «Преступности.НЕТ» он заявил, что был уверен, что народные депутаты не будут голосовать за его увольнение с должности Генерального прокурора.

Также ранее сообщалось, что Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.