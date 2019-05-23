Николаевский военнослужащий пострадал от взрыва мины на Донбассе – он нуждается в помощи

Военнослужащий из Николаева Андрей Скосарев нуждается в финансовой помощи после серьезного ранения в результате взрыва минометного снаряда на Донбассе.

Об этом сообщают пользователи сети Facebook.

Замглавного врача по оказанию экстренной медицинской помощи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев пишет, что 33-летний Андрей получил тяжелое минно-взрывное ранение, проникающее ранение правого глаза, осколочные ранения лица и конечностей 20 мая в районе Водяного.

«Андрей Скосарев - добрый и невероятно талантливый парень. В самом правильном смысле - хороший простой парень. Именно его песни мы играли на многих николаевских концертах: у Будыкина, в рок-клубе Альтернатива, в Николаевском рок-клубе и, позже, на кавер вечеринках. Сегодня врачи борются за его жизнь и зрение - ранение очень серьёзное. У Андрея жена и двое детей. Лечение сейчас оплачивает Минобороны, но, как сказал брат, реабилитация - за свой счёт», – написал в соцсети Дмитрий Кошевой.