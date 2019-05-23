Израильская полиция задействовала оголенных женщин, чтобы утихомирить ортодоксальных евреев

Израильская полиция 18 мая применила нестандартный способ разгона протеста, который устроили харедим (ультраортодоксальные евреи). Правоохранители попросили четырех женщин оголить верхнюю часть тела.

Видео появилось в твиттере журналиста BBC Тома Бейтмана, сообщает «Сноб».

Сотни ультраортодоксальных евреев заблокировали движение на дорогах и нападали на офицеров в Иерусалиме во время протеста против нарушения Шаббата рабочими, которые готовили финал Евровидения в Тель-Авиве.

Протестующие были вынуждены отвернуться и разойтись. Им запрещено смотреть на незнакомых голых женщин. В разгоне протестующих также участвовала конная полиция.

Standoff - women in bras vs ultra-orthodox Jewish protesters against #Eurovision being held on their sabbath pic.twitter.com/V3ppK5DynY — Tom Bateman (@tombateman) May 18, 2019

Харедим – обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин, которое буквально означает «трепещущие» (перед Богом). Харедим живут по консервативным обычаям и традиционным канонам иудаизма. Высшей духовной ценностью и идеалом считается пожизненное изучение Торы и усердное исполнение заповедей.

Напомним, что в Иране женщину приговорили к году тюрьмы за то, что она демонстративно сняла хиджаб на публике.