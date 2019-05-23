Израильская полиция задействовала оголенных женщин, чтобы утихомирить ортодоксальных евреев

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Израильская полиция 18 мая применила нестандартный способ разгона протеста, который устроили харедим (ультраортодоксальные евреи). Правоохранители попросили четырех женщин оголить верхнюю часть тела.

Видео появилось в твиттере журналиста BBC Тома Бейтмана, сообщает «Сноб».

Сотни ультраортодоксальных евреев заблокировали движение на дорогах и нападали на офицеров в Иерусалиме во время протеста против нарушения Шаббата рабочими, которые готовили финал Евровидения в Тель-Авиве.

Протестующие были вынуждены отвернуться и разойтись. Им запрещено смотреть на незнакомых голых женщин. В разгоне протестующих также участвовала конная полиция.

Харедим – обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин, которое буквально означает «трепещущие» (перед Богом). Харедим живут по консервативным обычаям и традиционным канонам иудаизма. Высшей духовной ценностью и идеалом считается пожизненное изучение Торы и усердное исполнение заповедей.

Напомним, что в Иране женщину приговорили к году тюрьмы за то, что она демонстративно сняла хиджаб на публике.

Вадим Богданов

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русскийобщество