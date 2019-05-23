Даешь вытрезвители!

1. «Спи, моя радость, усни… Усни…»

Мальчишечка прилег на газон по соседству с 15-й школой. Прилично одетый, не алконавт, видно, хлебнул лишку. Он чей-то сын, брат, а может и отец… Хорошо, что на дворе сентябрь, травка как перина, и солнышко ласково греет спинку. А если бы он прикорнул на газоне в лютую стужу, в мороз, еще и вечером. Пробегали мимо прохожие, и вряд ли у кого появилось сострадание к нетрезвому ближнему. Тут вам и воспаление легких, и почки можно отморозить, случайно подцепить целый букет хворей. Немедля, как из-под земли, вырастут желающие обчистить до нитки, еще и ткнуть под ребра.

Вот тут бы и протянул мягкую руку помощи вытрезвитель, помог знающий доктор, подсобил умелый медбрат…Но нет, ибо последний вытрезвитель в Украине закрылся 12 июля 1999 года. И, с тех самых пор, подвыпившие граждане в зоне риска замерзнуть, умереть от обострения хронических болезней, попасть в сложную ситуацию. Миллионы украинских родителей дрожат от волнения за своих загулявших детей.

Вытрезвители в Украине появились в больших городах в начале ХХ века. Специальные «Приюты для опьяневших» относились к разряду благотворительных заведений и содержались за счет городской казны.

В штате Приюта состояли фельдшер и кучер. Они ездили по городу и подбирал пьяных. Клиентам давали пить рассол, нюхать нашатырь. Горьких пьяниц лечили гипнозом и кололи им стрихнин и мышьяк. В обязательную услугу входило слушание граммофона.

В СССР алкоголики стали раздражать власть и общество в начале тридцатых. Было объявлено о создании медицинских вытрезвителей, которые вошли в ведомство Наркомата здравоохранения.

Собирала пьяных по городу машина «Спецмедслужба», не спрашивая на то их согласия, и доставляла в вытрезвитель. Там их «принимали», раздевали, отправляли под холодный душ и клали на койку — проспаться. Медики относились к подгулявшим и перебравшим гуманно, в отличии от людей в погонах. Сама своими глазами видела как в Центральном райотделе милиции алкоголиков возвращали к жизни ледяной водицей из шланга. Милиционеры меж собой называли эту процедуру «купанием уток».

В 1940 году вытрезвители перевели под начало НКВД с соответствующим контролем сотрудников.

Моментально все стало намного серьезнее, и граждане, которые большую часть времени примерно трудились на производстве, имели семью, действительно боялись оказаться в медвытрезвителе.

В эпоху демократического централизма пьющий люд окрестил вытрезвители «трезвяками». Как водится, народу больше по душе сказания про оборотней в погонах, крадущих у пьяниц деньги и клады, но оценить помощь перебравшим, исключительную способность урезонить буйных, опасных для семьи и окружающих, следовательно, оценить полезность и необходимость вытрезвителей, мыслительных способностей не достает.

Следует отменить, что единственной республикой, которая не имела «трезвяков», была Армения.

Не догадываются о существовании вытрезвителей в Израиле и Китае. В мусульманских странах традиции и вера пьянство запрещают. Напился – в тюрьму, причем можно получить палками по бренной спине.

В США и во Франции пьяниц подбирает полиция и доставляет в медучреждение, а после отрезвления в суд. В Германии полицейские изымают документы и деньги у перебравших граждан, доставляют в лечебницу, где оказываются все услуги медицинского характера. Плата за услугу от 200 до 800 евро, просто выстрел в бумажник.

В Канаде оказанием помощи бражникам занимается общественная организация "Красный нос". Если пьяница лыка не вяжет, то его доставляют в специальную клинику. Аналогичная организация работает в Швеции. Все услуги платные.

Стало быть, гуляк, выпивох, алкашей не бросают на произвол судьбы ни в одной стране мире, кроме Украины.

2.Права женщин, детей и пожилых людей защищаются крайне плохо

Нашу страну выстраивали с 1991 года мужчины. Они принимали под себя законы, удобные для своей жизни.

Поэтому пьяный терроризм в зоне ненаказуемости.

Далее будет…

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