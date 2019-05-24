Исследования показали, что у каждого восьмого украинского подростка есть зависимость от соцсетей

Каждый восьмой украинский подросток зависим от соцсетей.

Таковы результаты исследования 10-17-летних украинцев, обнародованные детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), сообщает «Українська правда. Життя».

Опрос показал, что почти каждый пятый подросток регулярно пренебрегал другими делами (хобби, спорт) из-за того, что хотел быть в соцсетях. Каждый шестой признавался, что имел регулярные ссоры из-за использования соцсетей. Каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях. Выделяются 10-летние мальчики – каждый шестой сообщил о таком поведении.

Треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. Почти каждый четвертый подросток 10-17 лет сообщил, что за последний год регулярно понимал, что не мог думать ни о чем, кроме момента, когда сможет снова пользоваться социальными сетями. Больше всего таких среди 10-летних мальчиков (35,2%). Почти каждый пятый чувствовал себя неудовлетворенным, потому что хотел больше времени проводить в соцсетях. С взрослением это недовольство меньше.

О неудачных попытки сократить время, затраченное на соцсети, сказали более трети детей, девочки сообщали чаще, чем мальчики. Всего 40% подростков «несколько раз в день» или «постоянно целый день» общаются с близкими друзьями или подругами онлайн. Интенсивность общения зависит от возраста подростков – чем они старше, тем оно интенсивнее. Большинство подростков пользуются гаджетами от получаса до двух часов в день. Сюда входят как игры, так и домашняя работа, общение в чатах и ​​тому подобное. В выходные дни время, проведенное за гаджетами, возрастает до 3-5 и даже 6 часов в день.

Напомним, ранее ученые доказали, что неспешная прогулка на свежем воздухе поможет снизить уровень стресса.