У Сенкевича объяснили, почему морпехи не смогли быстро получить жилье в Николаеве

В Николаевском городском совете пояснили, почему несколько морских пехотницев не получили жилье от местной власти.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

На имя Николаевского городского головы Александра Сенкевича 13 мая поступило письмо за подписью врио Командующего ВМС ВСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы с просьбой выделить две дополнительные квартиры для военнослужащих старшинского состава ВМС ВСУ, которые проходят службу в Николаеве. Уже через два дня поступил следующий лист, такого же содержания, но уже с указанием фамилий тех, кому просят выделить квартиры (командир воинской части А2085 Юрий Климкин, главный старшина военной части А2022 Сергей Комлик), и за подписью врио командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Анадрея Тарасова.

«Квартирный отдел ММР предоставил следующую информацию относительно этой ситуации. На квартирном учете в первоочередных списках на получение жилья по льготе участник боевых действий в АТО-ООС сейчас находится 380 человек. Из них 41 имеют статус участника боевых действий - внутренне перемещенных лиц. Командир воинской части А2085 Климкин Ю.В. был поставлен в очередь на получение жилья 14 сентября 2018, главный старшина военной части А2022 Комлик С.Ю. - 26 апреля 2019. Возможности города по обеспечению жильем крайне ограничены в связи с большим количеством лиц, состоящих на учете», – пояснили в мэрии.

В ответ на обращение Министерства обороны Украины Николаевский горсовет обратился в Николаевскую областную администрацию с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жильем указанных военнослужащих в рамках Комплексной программы социальной защиты населения «Забота».

В данном конкретном случае квартиры должны быть приобретены за счет областного бюджета. С просьбой поставить визу-согласования на получение льготного жилья к Николаевскому городскому голове Сенкевичу никто не обращался из-за того, что подобное не предусмотрено законодательством.

Напомним, как член исполкома горсовета Владимир Тимошин предложил, что раздавать квартиры в Николаеве иногородним силовикам нужно только после их выхода на пенсию.