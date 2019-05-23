В Николаеве собрали круглый стол из-за двух программ по бездомным животным – сошлись на том, что нужно создать еще одну

В четверг, 23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что мероприятие проводили без депутатов и большинства активистов, которые могли бы устроить скандал.

По словам главы зоозащитной организации «Феникс» Елены Бардан, которая разработала программу на основе метода ОСВВ (отлов– стерилизация – вакцинация – выпуск), смысл программы состоит в том, чтобы собаки находились в привычной среде обитания. Основное внимание уделяется стерилизации, чтобы уменьшить дальнейшее потомство, и тем самым количество собак на улице. В частности, предусматривается, что собака возвращается на улицу под ответственность конкретного человека, который будет ей заниматься. При этой программе возможна эвтаназия, но только если собака неизлечимо больна или бешеная.

Елена Бардан (по центру), директор ДЖКХ Сергей Коренев (справа от нее)

Программа директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского рассчитана на то, что усыпляют животных не только тех, которые больны или заражены бешенством, но и тех, которые не востребованы в обществе. Данной программой также предусмотрен выпуск собак в среду обитания и тоже под личную ответственность. Однако для этого определены конкретные места: гаражные кооперативы, предприятия и территория возле жилых домов, если никто из жителей не возражает, – если будет хотя бы одно заявление против содержания собаки, то ее возвращать не будут.

Александр Голобродский

В свою очередь, директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак рассказала, что до 2015 года собак усыпляли, однако это не помогло урегулировать ситуацию. В 2015 году приняли городскую программу по обращению с бездомными животными «Отлов – вакцинация – стерилизация - пристройка или выпуск на место отлова».

Оксана Кошак По ее словам, это самая действенная программа: животное после отлова перебывает на КП 15 суток и проходит несколько этапов – отлов, лечение, вакцинация + дегельминтизация + обработка от паразитов, купание и стрижка, стерилизация, занятия с кинологом, работа администратора по пристройке собаки в семью, пристройка в семью, при которой им выдают ветпаспорт на животное, а само животное чипируют. Если собаку не забирают в семью, то ее возвращают на место отлова под ответственность опекуна. В частности, семьи и опекуны должны постоянно отчитываться перед КП касательно состояния собаки и условий ее обитания, если этого не происходит, то сотрудники выезжают на место и проверяют самостоятельно.

По результатам такой программы, с 2015 года количество собак по городу уменьшилось с 605 особей до 405. Кроме этого возросло количество зарегистрированных собак – в 2016 году их было 2 тысячи 35 собак, в 2018 – 17 тысяч 125.

Подытоживая встречу, мэр Александр Сенкевич сообщил, что изначально рассчитывал на то, что в итоге две стороны решат объединить программы, однако в результате каждый так и остался при своем мнении. Также он отметил, что если на сессию вынесут эти две программы, то ни одна из них не будет принята. В связи с этим, Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ разработать третью программу, которая будет консолидированной.

Александр Сенкевич — Нужна какая-то единая программа, которая будет консолидировать одни и вторые усилия, и мы наконец-то придем к одному решению, которое будет понятным, и не будет вносить в сессионный зал раскол. На сегодняшний день я понимаю, что ни одна из представленных программ не будет принята. Можем поспорить на деньги. Это логично… Я думаю, что после сегодняшнего круглого стола департамент ЖКХ может предложить третью программу, которая будет включать в себя и то, и другое, - подытожил Сенкевич.

К тому же, так как существующие две программы сейчас подвергаются некоторым изменениям, они должны будут заново отвисеть на сайте горсовета 20 дней, потом их вынесут на утверждение членов исполкома, и только после этого их смогут вынести на сессию горсовета.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.