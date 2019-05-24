Художник Бэнкси нелегально поучаствовал в престижной выставке в Венеции – охрана его прогнала

Известный художник Бэнкси выставил свою новую работу в Венеции во время биеннале Название новой работы – Venice in Oil – можно перевести и как «Венеция в масле», и как «Венеция в нефти».

Об этом сообщает «Bird in Flight».

Бэнкси разместил в инстаграме видео, на котором он, замаскированный под уличного продавца, устанавливает стойку с картинами возле площади Святого Марка.

«Выставляю свой павильон на Венецианской биеннале, - написал художник. - Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное событие в сфере искусства в мире, по какой-то причине меня никогда не приглашали».

В инсталляции Venice in Oil несколько полотен складываются в одно изображение, на котором круизный лайнер закрывает собой исторический городской пейзаж Венеции. В конце видео местные полицейские говорят мужчине уйти, а на фоне в это время проплывает лайнер.

Напомним, что ранее картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за миллион фунтов.