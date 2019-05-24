Парень из Доманевщины занял второе место во всеукраинском конкурсе IT-проектов и киберспорта

Жители Доманевщины Дмитрий Федоренко занял призовое место по результатам участия в V сезоне конкурса IT-проектов и киберспорта среди молодежи в возрасте до 18 лет. По этому случаю, председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко наградила его Почетной грамотой Николаевского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета.

«Иоганн Вольфганг Гете говорил, что человек, обладающий врожденным талантом, испытывает величайшее счастье тогда, когда использует этот талант. Эти слова о нашем одаренном юном земляке с Доманевщины - Дмитрие Федоренко», - говорится в сообщении.

В течение нескольких лет парень занимается созданием мини - анимационных фильмов, видеороликов и тому подобное. Постепенно юношеское увлечение переросло в дело жизни. От своей учительницы он узнал о конкурсе по IT-проектов и киберспорта среди молодежи в возрасте до 18 лет. О деталях соревнования узнал в интернете. И в 2017 году Дмитрий Федоренко занял первое место в номинации «3D графика». А уже в этом году это было второе место в номинации «видеомонтаж».

«Этот конкурс стимулирует к развитию, самосовершенствованию. Я вижу свои результаты и достижения других участников. Анализируя, делаешь шаг вперед », - говорит Дмитрий Федоренко.

В частности, отмечается, что это первый и самый большой в Украине конкурс IT-проектов и киберспорта среди молодежи в возрасте до 18 лет. В состав жюри входят лучшие специалисты ведущих IT компаний Украины. Участники конкурса - около 6 тысяч детей. Организаторы проекта ставят перед собой цель - предоставить подрастающему поколению всестороннюю поддержку и возможность получать IT опыт, заложить фундамент для их профессиональной реализации.

Напомним, что пять украинских школьников получили медали на Международной конференции молодых ученых в Малайзии.