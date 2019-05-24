Директор ДЖКХ Николаева не доволен работой полиции, депутатов и служб по делам детей в вопросе полигона ТБО: «Проблема как была, так и есть»

Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев не доволен работой правоохранительных органов, профильной депутатской комиссии и службы по делам несовершеннолетних в вопросе организации безопасности на полигоне ТБО и недопуске посторонних лиц на его территорию.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «НИС-ТВ».

Так, он отметил, что на данный момент «все шишки сыпятся в сторону руководства коммунального предприятия («Николаевкоммунтранс», - ПН), в сторону заместителя мэра по ЖКХ (Юрия Степанца, - ПН), департамента ЖКХ потому что был недостаточный контроль работы полигона». И несмотря на то, что данная проблема постоянно находиться на слуху, она не решается.

— Проблема с неустановленными лицами как была, так и есть. Должна работать система в этом вопросе. Должна отрабатывать полиция те уведомления, которые были за последние 5 лет, которые регулярно руководством КП отправляются. Должна работать комиссия по делам несовершеннолетних. К сожалению, сейчас ведется недостаточная работа со стороны компетентных органов. Более того, постоянно уведомляются ответственные депутатские комиссии, в прошлом году рассматривали этот же вопрос на комиссии ЖКХ, в сессионный зал выносили. Этот вопрос постоянно обсуждается, все о нем знают, но, к сожалению, произошло то, что произошло, - отметил Коренев.

В частности, он добавил, что в депутатской среде сейчас неконструктивное состояние, которое направленно «не на поиск решений и проблем, которые накопились за долгое время, а поиск виноватых».

На уточняющий вопрос ведущего, улучшилась ли работа полиции после случившегося инцидента, Коренев отметил, что работа продолжается, но полиции стоить уделить этой ситуации больше внимания.

— Я не хочу говорить, что ничего не изменилось. Конечно, полиция выезжает, проводит определенные беседы с этими людьми, но дабы эти беседы имели определенный результат, должны быть определенные санкции. Чтобы не нагнетать обстановку, чтобы не возникали другие пожары, участие правоохранителей в этой ситуации пока не набрало того оборота, которого бы следовало. Хотелось бы ходатайствовать перед ними, чтобы они уделили больше внимания этой проблеме, - подытожил директор ДЖКХ.

Как известно, вечером 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. В частности, 4 мая, стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

6 мая, неизвестные совершили поджог на николаевском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле микрорайона Большая Корениха и села Весняное. Также, полиция задержала двух ромов, которые проникли на закрытую территорию, а также отобрала ребенка для поиска его опекунов.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич обратился к правоохранительным органам с просьбой ликвидировать незаконное поселения лиц ромской национальности возле полигона твердых бытовых отходов.

Также, 6 мая, на выездном заседании комиссии по вопросам ЖКХ на полигон двое депутатов и чиновники пришли к тому, что необходимо больше осветить свалку, увеличить посты охраны по периметру полигона, устранить дыры в заборе, заняться вопросом финансирования сортировочной линии, а также установкой камер видеонаблюдения по всему периметру. Однако, так как из комиссии по вопросам ЖКХ присутствовали лишь два ее члена – Алексей Лепишев и Александр Гусев, комиссия была не уполномочена принимать решения, поэтому на сегодняшнем заседании, 7 мая, главные моменты должны были донести до остальных членов комиссии и принять окончательное решение.

При этом, 7 мая, комиссия по вопросам ЖКХ так и не рассмотрела вопрос связанный с городским полигоном твердых бытовых отходов - его даже не внесли в повестку дня. Стоит отметить, что депутат Олег Солтыс интересовался, зачем «переливать из пустого в порожнее», если в среду, 8 мая, депутаты трех комиссий: по вопросам ЖКХ, законности и бюджета соберутся на совместное совещание ради вопроса по полигону ТБО.

В среду, 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.

Также, в Николаеве, в заборе вокруг полигона твердых бытовых отходов обнаружены новые дыры и подкопы.

23 мая, в Николаевском городском совете состоялось совместное совещание трех комиссий – по вопросам бюджета, законности и ЖКХ, в ходе которой депутаты отчитали чиновников и дали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, смогут решить вопрос с появлением дыр и подкопов под забором вокруг свалки, и появлением посторонних лиц на территории. Стоит отметить, что за все время заседания, никто из депутатов или чиновников не поднял вопрос касательно строительства мусороперерабатывающего завода, или строительства сортировочной линии.