Кадры решают всё. О том, как старые кадры доводят медицину Николаева до ручки.

Три с половиной года назад Николаев возглавил молодой, амбициозный и, как тогда казалось, очень перспективный мэр Александр Сенкевич. Несколько позже он снял с должности Ларису Дергунову, в течение многих лет возглавлявшую городское управление охраны здоровья, и отправил ее руководить четвертой горбольницей. А на её место назначил Ирину Шамрай, прежде работавшую в той самой больнице.

Городские общественники тогда понадеялись, что скандалы, постоянно вспыхивавшие в медицинской сфере города, уйдут в прошлое, а эффективность её работы повысится. Но жизнь показала, что это как раз при Л.Дергуновой скандалов было меньше, а функционирование городской медицины было более эффективным.

Надежды на позитивные перемены, возникшие с приходом Л.Шамрай, постепенно улетучились. Нет, есть, конечно, и объективные причины медицинским «негараздам». К примеру, глупо было бы обвинять руководительницу горздрава в нынешней бессмысленной и бесперспективной медицинской реформе. Это не её вина, а инициатива, навязанная сверху. Общепризнанно, что реформа не удалась. И хотя, пытаясь доказать обратное, нам подкидывают данные фальсифицированных социсследований, согласно которым 70% населения якобы реформой довольно, на самом деле это далеко не так.

В свою очередь, мы, николаевские общественники, решили проехать по городским медицинским учреждениям, пообщаться с людьми, стоящими в очередях и лежащими на больничных койках, с младшим медперсоналом, чтобы изучить ситуацию в отрасли изнутри. Это было делом не одного дня. Зато информации удалось собрать прилично, в том числе – вопиющих фактов.

Если говорить откровенно, несмотря на катастрофическое состояние медицинской сферы, о медиках появляется слишком мало критических публикаций. Оно и понятно: мало кому хочется конфликтовать с врачами, поскольку все мы смертны, рано или поздно заболеем и попадем к тем, кого еще вчера критиковали. Но и молчать о том, что происходит, тоже нельзя, ведь медицина Николаева все глубже и глубже скатывается в пропасть. Не в последнюю очередь этим (хотя, конечно, не только этим) вызвана и жуткая депопуляция городского населения: четверть века назад в Николаеве жило свыше 530 тыс. человек, десять лет назад – 507 тыс., а сегодня – около 480 тыс. Город пустеет: смертность растет, рождаемость падает, а кто может – уносит отсюда ноги, переезжая в другие города Украины или за границу.

В Николаеве не только дорого лечиться, но и очень дорого рожать. Поэтому многие молодые семьи откладывают рождение ребенка на потом, да и вообще заводят детей меньше, чем могли бы. Научно обоснованная репродуктивная норма – примерно 2,15 ребенка на семью. Это только для того чтобы население не сокращалось. А чтобы росло – нужно рожать еще больше. Но куда там! Многим молодым женщинам это просто не по карману

Начнем с того, что главврачи многих николаевских медучреждений это старики – люди не просто пенсионного, а глубоко пенсионного возраста. Раз уж мы заговорили о рождаемости, начнем с роддома №1, главному врачу которого Евгению Волохову скоро исполнится 71 год. Так, чтобы никого не обидеть, просто напомним, что Леонид Брежнев, над старческим маразмом которого смеялась вся страна, не желая покидать свой пост до последнего дня, умер в 75 лет.

Сколько за этого Волохова уже писано-переписано, и о том, как в роддоме устраивают поборы, и о смерти рожениц и новорожденных по вине врачей, о том, как Е.Волохов мутил с бюджетными деньгами, о его шикарном автопарке и целом ряде ДТП с его участием (адекватно управлять транспортом в таком возрасте под силу не всякому), о незаконной агитации на рабочем месте за В.Януковича. Одним словом, он давно живет и действует по двум принципам: «что хочу, то и ворочу» и «никто мне не указ».

Он мог бы поступить порядочно – уйти и освободить место молодым. А если еще чувствуешь в себе силы, если ты такой незаменимый специалист – иди в частную клинику и работай там. По крайней мере, так можно зарабатывать деньги честно, не эксплуатируя свою руководящую должность в бюджетном медучреждении. Но нет, зачем же выходить из привычной зоны комфорта? Поэтому он давно превратил подчиненный ему роддом в частную лавочку, где коррупция процветает, а деятельность сопровождается шлейфом скандалов. Но зато контракты ему почему-то исправно продлевают.

Добавим, что точно такой же врач-пенсионер сидит и во втором роддоме.

Ни для кого не секрет, что за роды берут огромные деньги, причем даже на городских окраинах, в родильном отделении в Варваровке. Рожавшая там недавно молодая мама утверждает, что с неё взяли 10 тыс. гривен. И, слава богу, что роды прошли без серьезных проблем. А если есть осложнения, суммы растут стремительно в геометрической прогрессии. У нас есть факты и люди, готовые их подтвердить. Эти темы открыто обсуждают на различных городских интернет-форумах. При этом говорят, что у Волохова расценки самые высокие.

Перейдем горбольнице №3 в Дубках. Её главврач Александр Чеботарев тоже немолод – 1950 года рождения, так что давно мог бы уйти на пенсию или на вольные хлеба в частную клинику. Но не идет. А зачем? Ему и так комфортно, наверное, ничуть не меньше, чем Волохову. К больнице много нареканий, она тоже давно превращена, по сути, в частную лавочку, где перепуганного больного, стремящегося сохранить жизнь и здоровье, обдирают как липку. Вот отделение травматологии и ортопедии, возглавляемое Сергеем Моцарем. Стоимость операций на коленных и локтевых суставах там исчисляется в тысячах долларов, такая операция может обойтись пациенту и в 3 тыс. и даже в 7 тыс. В больнице работает и дочь С.Моцаря, куда ж еще трудоустроить свое чадо, как не к себе? За бюджетные деньги там закуплена специальная техника для различных обследований. Плата за них тоже немалая – примерно от тысячи гривен и выше. Об этом и рассказывают, и пишут. Вот сравнительно свежие данные, которые можно найти на сайте http://www.medicina.mk.ua в разделе «Городская больница №3»: компьютерная томография кишечника – 2200 грн., КТ почек с контрастным усилением – 1800 грн., магнитно-резонансная томография полости рта и глотки с контрастным усилением – 2000 грн., МРТ головного мозга, пояснично-крестцового отдела позвоночника или коленного сустава – 1000 грн. и т.д и т.п.

Пройди обычный николаевец углубленный курс анализов и обследований, и денег на лечение у него уже просто не останется. А тогда – ложись дома да помирай. В больнице человека в терминальной стадии болезни вряд ли оставят, чтобы не портить статистику летальных случаев, ведущуюся по каждому лечебному учреждению. А ведь вроде это не частная лавочка, а коммунальная больница, содержащаяся на деньги налогоплательщиков – на наши с вами деньги.

Вдобавок врачи каждой поликлиники и больницы, как правило, прикормлены «своими» фармацевтическими компаниями, а связка «врач-аптека» на территории больницы – это вообще классика жанра.

Казалось бы, почему главврач не борется с такими поборами, куда он вообще смотрит? А он уже в таком возрасте, когда для него главное – «тихе життя», лишь бы его не трогали, не лезли в его дела. Да еще иногда заносили, так сказать, «спасибо» в клювике.

Последние полгода город потрясали скандалы с детской поликлиникой на ул. Космонавтов, которую горздрав и мэрия твердо вознамерились уничтожить. Главврач Центра первичной медико-санитарной помощи №2 (по-старому говоря – поликлиники №2) на той же ул. Космонавтов Тамара Дубинец – немного старше А.Чеботарева, скоро ей исполнится 70 лет. И она тоже, как и наши предыдущие фигуранты, мертвой хваткой держится за свое кресло. Об этом учреждении люди тоже рассказывают самые невероятные вещи.

Оказывается, в поликлинике завелись настоящие «Корейки» – тихие скромные миллионеры, словно только что вышедшие из-под пера знаменитых сатириков Ильфа и Петрова. Один из таких «Корейко» – доктор Вячеслав Краснощек. Кому нужен больничный – нет вопросов, обращайтесь к нему и он за скромную плату все порешает вне зависимости от того, реально ли вы нуждаетесь в больничном листе по медицинским показаниям. Ведь как бывает, хотят нерадивого человека уволить или привлечь к уголовной ответственности, а он раз – и на больничном. А пока человек на больничном, его уволить нельзя. У чиновников для таких случаев даже термин специальный появился «залечь на больничку», т.е. оформить себе больничный на несколько месяцев, чтобы тихо пересидеть ту или иную неприятность. Берут больничные и для других случаев, например, если директор школы в разгар учебного года захочет поехать на курорт, куда-нибудь на Гоа или Мальдивы. Есть у нас и такие.

Но вернемся к Краснощеку. В принципе это неплохой врач с большим опытом работы. Но даже хорошему врачу не позволено превращать коммунальное медучреждение в частную лавочку. О «маленьких шалостях» нашего «Корейко» знает и горздрав, и та же Тамара Ивановна Дубинец. Этот «Корейко» помимо прочего за последние годы обзавелся четырьмя квартирами. Как? Да очень просто! Он ходит по домам как врач и фиксирует одиноких старушек, потом их досматривает (или ускоряет процесс – кто ж потом будет разбираться). А потом бабушка уходит в лучший мир, но перед этим чудесным образом успевает переписать свое жилище на нашего замечательного врача.

Таким же образом поступил упоминавшийся выше главврач роддома №1 Е.Волохов, с той лишь разницей, что ухаживать за одинокой 84-летней старушкой, на квартиру которой нацелился, он заставлял своих подчиненных, естественно, отнесшихся к такой принудиловке без энтузиазма. Квартиру довели до ужасно запущенного состояния: грязь, паутина, тараканы, свет и газ отключены, бабушка, страдающая провалами в памяти, не могла самостоятельно себя обслуживать, испражнялась под себя. Дошло до того, что коммуналку оплачивал не сын Волохова, на которого переписали квартиру, причем, с явными нарушениями, а николаевские волонтеры. Прошлым летом эта позорная история обошла центральные СМИ, но с Е.Волохова словно с гуся вода. Ведь к его работе это напрямую не относится. За исключением того, что старушка, которую он «заарканил», когда-то работала в его роддоме, а присматривать за дарительницей его сыну квартиры он заставлял своих подчиненных.

Но вернемся к Краснощеку. Его бизнесу явно помогает и жена, которая работает в одной из частных фармацевтических сетей. Нетрудно догадаться, где приходится покупать лекарства его пациентам. В итоге помимо нескольких квартир доходы скромного доктора-бюджетника позволяют ему отдыхать за границей и там же обучать свою дочь.

База данных пограничной службы хранит массу интересной информации о том, кто из врачей и как часто ездит за границу. Сама начальница горздрава за последнее время была и в Грузии, и в Армении и даже в далеком американском Майами, куда только перелет обходится примерно в полторы тысячи долларов. Её муж тоже медик – зав. отделением пластической хирургии горбольницы №4 Григор Тер-Никогосян. У него операция может стоить 2-5 тыс. долларов. Очередная частная лавочка в очередной больнице. В этой больнице само-собой тоже нужно платить и за МРТ, и за КТ, хотя аппараты для них куплены за бюджетные деньги, и даже за обычное УЗИ. Врачи озвучивают сумму исследования и берут деньги наличными. Как и на что потом расходуются эти средства – та еще загадка!

Справедливости ради отметим, что в больнице №4 её нынешний главврач Лариса Дергунова попыталась навести хоть какой-то порядок с частными структурами и платными обследованиями. Здесь ситуация лучше, чем в других медучреждениях. Но нареканий у пациентов всё равно масса.

Теперь касательно проблемы МРТ и КТ-диагностики. В Николаеве создана такая система, что простому человеку обследоваться за счет бюджета невозможно, как минимум, нужно ждать несколько месяцев. Поэтому врачи коммунальных медучреждений под всякими благовидными предлогами отправляют пациентов в частные клиники для прохождения МРТ и КТ-диагностики. Потом от частных клиник они получают финансовую «благодарность» за каждого направленного на обследование пациента.

Еще один момент – стоимость аренды помещений в коммунальных медучреждениях для частников. В Николаеве она почему-то копеечная, в разы меньше, чем в соседней Одессе. Хотя деньги частники гребут лопатой, а на их оборудовании работают те же самые врачи из коммунальных больниц. Схема элементарная: пациент обращается к врачу в больницу, а тот разводит руками – увы, мол, ничем помочь не могу, вам нужно обратиться в частную клинику, которая находится… в той же самой больнице и работает в ней тот же самый врач в свободное от основной работы время.

Некоторые врачи николаевских больниц всеми правдами и неправдами стараются бессовестно озолотиться на пациентах, за счет чего строят себе особняки, покупают шикарные иномарки, регулярно ездят на отдых в ОАЭ, Турцию, Египет, Грецию, на Кипр и еще дальше.

Бюджет каждой больницы – это десятки миллионов гривен в год на зарплаты, коммунальные услуги, медикаменты, расходные материалы, питание больных. По логике этих денег хоть как-то должно хватать, чтобы лечить больных за счет бюджета. Но главврачи предпочитают тупо и прямолинейно зарабатывать деньги.

Поначалу были надежды, что новый начальник горздрава наведет порядок, однако бизнес на болезнях и человеческом горе расцвел ещё пуще прежнего. И правы общественники, депутаты, тот же депутат горсовета Владислав Ентин, беспощадно критикующие ситуацию в медицинской сфере города. Непонятно только, куда смотрят прокуратура и полиция.

С началом всеукраинского процесса децентрализации траты на здравоохранение растут быстрыми темпами, только из городского бюджета на эти цели ежегодно выделяются сотни миллионов гривен. А что улучшилось? Ровным счетом ничего. До прихода Сенкевича ситуация в отрасли была даже лучше. Что сделано нового, что построено? Вон городской травмпункт на территории БСМП уже несколько лет достроить не могут, зато его сметная стоимость растет космическими темпами. Так на что мы тратим деньги налогоплательщиков? На многочисленные частные лавочки коррумпированных главврачей-пенсионеров?

Пришло время спросить Ирину Шамрай: что она сделала на своем посту, почему не ликвидирована медицинская мафия, раскинувшая цепкие щупальца по всему городу, почему не разогнали главврачей, которые всё это допускают и заодно радостно «осваивают» средства многочисленных бюджетных тендеров? Почему не дают возможности карьерного роста молодым, по-настоящему перспективным специалистам? В итоге многие из них вынуждены уезжать, искать лучшей доли в других городах и за рубежом. И там они востребованы, а у нас только обостряется дефицит медицинских кадров.

Горздрав покрывает главврачей, те покрывают своих зав. отделениями, на коррупционных связях с бюджетными учреждениями кормятся частные клиники и лаборатории. Да, бизнес в медицине возможен, но он должен быть честным, а не основанным на коррупции и вымогательстве с пациентов.

Николаевцы хотят жить полноценной жизнью, жить сегодня, а не в мифическом светлом будущем, до которого вряд ли кто-то из нас дотянет. Нам нужна качественная и эффективная медицина, а еще – честная и справедливая система медицинских услуг, а не засилье коррупционных частных лавочек.

Систему нужно менять. И один из важных шагов для этого – публичное назначение на должности главных врачей, пропуская кандидатов через общественные слушания, через депутатские комиссии, подвергая их тщательной проверке. Такие кадровые вопросы нужно решать не за закрытыми дверьми, а открыто, советуясь с людьми, со всей городской общиной.