В Николаеве 28 мая разведут Варваровский мост

В Николаеве во вторник, 28 мая, разведут Варваровский мост через Южный Буг.

Об этом сообщают в пресс-службе САД в Николевской области.

Так, разводка планируется с 20:30 до 03:30 часов.

Как известно, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

Однако, Александр Сенкевич заявил, что в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич будет выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Фирма представила три варианта проектных решений для избрания оптимального из них. Первый вариант – стоимостью 340 миллионов гривен, второй вариант – 584 миллиона гривен, третий – 1 миллиард 116 миллионов гривен.

Позже стало известно, что киевская фирма «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен.

В частности, исполком Николаевского городского совета ограничил движение по Варваровскому мосту для большегрузного транспорта с 19 апреля.