«Если бы в профсоюзе заботились о заводчанах, они бы не обращались ко мне», - Ильюк о ситуации на «Зоре»-«Машпроект»

Николаевский народный депутат Артем Ильюк считает, что руководство профсоюза государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» не выполняет свои прямые полномочия о защите интересов заводчан.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

По словам нардепа, руководители профсоюза - причина того, что работники «Зори» постоянно жалуются на несвоевременные выплаты зарплат и премий именно ему.

— Если бы руководство профсоюза «Зори» заботилось о людях и добросовестно относилось к своим обязанностям, то заводчанам не приходилось бы постоянно обращаться к народному депутату. Если руководители профсоюза не могут выполнять свои непосредственные обязанности, то зачем они вообще нужны? Как раз таки их используют в политических целях, - сообщил парламентарий.

Также, Артем Ильюк добавил, что руководители предприятия «Зоря»-«Машпроект» не справляются со своими главными обязанностями и должны быть уволены.

— Мои претензии из года в год одни и те же - руководство должно обеспечивать стабильную загруженность предприятия заказами и стабильную выплату зарплат, авансов и премий. Уже не впервые они с этим не справляются и должны быть уволены, - отметил Артем Ильюк.

Напомним, что 22 мая нардеп Ильюк обратился к Президенту с требованием об увольнении руководства «Зори»-«Машпроект».