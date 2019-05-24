«Спасите Землю»: Возле Николаевской мэрии две школьницы бастовали в защиту экологии

В пятницу, 24 мая, возле здания Николаевской мэрии устроили забастовку две 15-летние школьницы. Вместо уроков они решили привлечь внимание людей к проблемам экологии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам школьниц, их акция - часть всемирного движения «Пятницы ради будущего». В августе 2018 года в столице Швеции Стокгольме школьница Грета Тунберг вышла на одиночную акцию с плакатом «Школьная забастовка за климат». В последствии, это переросло в общемировое движение, когда студенты и школьники по пятницам идут не на занятия, а на акции протеста.

- Эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. Она сегодня проходит по всей планете, в 20 странах. Дети пропускают школу, чтобы обратить на это внимание взрослых, - рассказала организатор акции София.

Девочки уверены, что если ситуацию с климатом продолжат игнорировать, то планета Земля этого может не выдержать. Чтобы опомниться и не допустить трагических изменений, у жителей всех стран есть всего 12 лет.

- Меня беспокоит, что когда я вырасту, не будет хорошей природы. Везде будет много пластика - на улицах и в морях. Эта проблема всех людей, - сказала София.

Стоит отметить, что николаевцы, которые проходили мимо мэрии, оценили инициативу девушек. Многие останавливались, задавали им вопросы и говорили, что именно таких акций не хватает нашему городу и стране.

По данным издания Euronews, в сегодняшней акции по всему миру приняли участие почти полтора миллиона школьников и студентов.

Ранее сообщалось, что шведскую школьницу, возглавившую всемирное экологическое движение, выдвинули на Нобелевскую премию.