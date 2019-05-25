Высший совет правосудия обратится в полицию из-за угроз николаевским судьям

Высший совет правосудия принял решение обратиться в Нацполицию из-за угроз, пришедших на электронную почту Хозяйственного суда Николаевской области.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ВСП.

Как известно, Глава Хозяйственного суда Николаевской области Марина Мавродиева обратилась в Высший совет правосудия и в полицию из-за угроз, которые приходили на электронную почту. В частности, пришло сообщение с заглавием «Дождалась мразота?!», а также текстом: «Встретимся у тебя дома». По данному факту Центральный отдел полиции начал досудебное расследование уголовного производства, предусмотренного частью 1 статьи 377 Уголовного Кодекса Украины («Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, народного заседателя или присяжного, а также в отношении их близких родственников в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия»).

В ответе ВСП указано, что было также и приложение к самому сообщению, в котором был следующий текст:

«НАСТАЛО ВРЕМЯ! ДОЖДАЛАСЬ СУДЕЙСКАЯ МРАЗОТА 21 АПРЕЛЯ БУДЕТ ДНЕМ СКОРБИ ПО СОТРУДНИКАМ ПРОКУРАТУРЫ И СУДЬЯМ ХОТЬ БЫ КРОВИ ПО КОЛЕНИ, ЛИШЬ БЫ СВОБОДНАЯ УКРАИНА, ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ – УМИРАЮТ ВРАГИ!»

Высший совет правосудия пришел к выводу, что обстоятельства, которые в своей жалобе описала глава Хозсуда Мавродиева, свидетельствуют о вмешательстве в деятельность судей, в связи с чем необходимо принять соответствующие меры. Таким образом ВСП принял решение обратиться в Нацполицию, чтобы обеспечить предусмотренные законом меры по безопасности судей, работников аппарата суда, участников судебных процессов, обеспечению порядка во время работы суда и охраны помещений суда.

Стоит отметить, что такие же сообщения и с того же электронного адреса приходили и на почты других судов: Хозяйственный суд Киева, Шевченковский районный суд Запорожья.

Напомним, что ранее глава Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун направляла в адрес председателя Высшего совета правосудия, председателя Совета судей Украины, Генерального прокурора Украины сообщение о вмешательстве сотрудников прокуратуры Николаевской области в деятельность суда.

Однако Высший совет правосудия отказал в принятии мер касательно обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Еще ранее Центральный районный суд обвинил сотрудников прокуратуры и полиции во вмешательстве в работу их учреждения. Как отметил судья Центрального райсуда Владимир Алейников, сотрудники прокуратуры Николаевской области, следственного управления Главного управления Нацполиции области и специалист Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД вошли в здание суда под поводом проверки его работы.