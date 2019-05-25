В Николаеве по поручению мэра Сенкевича проверили «маршрутки»: неработающие GPS-трекеры и ужасное состояние салонов

В пятницу, 24 мая, управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета по поручению мэра Александра Сенкевича проверило, как предприятие-перевозчик «ПиК» соблюдает законодательство и заключенные договора.

Проверка проходила на базе предприятия, расположенной по улице Айвазовского, 18, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

В мэрии отметили, что на этой базе проходят обязательные предрейсовые осмотры автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 1, 17, 52, 26, 50, 91. Эти маршруты обслуживает ПП «ПиК» и другие предприятия-перевозчики.

Специалисты управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций внимание обращали на осуществление предприятиями предрейсового техосмотра транспортных средств, наличие работающих GPS-трекеров, санитарное состояние маршруток.

«Проверка прошла в два этапа. Она позволила выявить ряд нарушений. Так, из 16 автобусов, которые утром выходили на маршруты, осмотр механика прошло лишь одно транспортное средство. После замечаний сотрудников мэрии указанное нарушение было устранено. Также рейд показал, что не на всех маршрутках работают GPS-передатчики. Проверили 52 пассажирских автобуса. Оборудование для спутникового контроля не работало на 27 из них. Стоит отметить, что GPS-трекеры функционировали на всех автобусах, обслуживающих маршрут № 50. Вместе с тем, ни один передатчик не работал на маршрутках № 1», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом именно маршрутные такси №1 и стали лидером антирейтинга. Кроме неработающих GPS-передатчиков, транспортные средства маршрута запомнились ужасным состоянием салона. Также на одном автобусе информационная табличка с номером маршрута была на русском языке, что противоречит действующему законодательству.

«По всем нарушениям, выявленным в результате проверки, были составлены соответствующие акты», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве водитель маршрутного такси №52 отказался провезти мужчину по удостоверению участника боевых действий. Позже в управлении транспорта Николаева рекомендовали ЧП «ПиК» уволить этого водителя.