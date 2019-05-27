Профессионализм и инновации: как работает новый медицинский центр «Витасан»

Медицинскую помощь можно получить в любой клинике, но нет гарантии, что вам поставят правильный диагноз или быстро проведут осмотр да еще и по доступной цене. И тут возникает вопрос: «Как выбрать хороший медицинский центр?» Для того, чтобы упростить ваш выбор, редакция побывала в гостях в новом николаевском медицинском центре «Витасан». Открывшись не так давно, лечебно-диагностическая структура, уже вышла в лидеры медицинских учреждений Николаева, благодаря профессионализму медицинского персонала, а также уникальным, инновационным методам диагностики и лечения различных заболеваний.

Приехав по адресу переулок Корабелов, 2Б, где расположился многофункциональный медицинский центр «Витасан», мы увидели новое, современное двухэтажное здание, на ресепшене нас встретил улыбчивый персонал. Для комфорта клиентов здесь есть зона для детей, удобные диваны и никаких очередей. Для записи на прием к врачу вы можете использовать онлайн-регистратуру. После заполнения онлайн-формы, вам перезвонят и уточнят все детали. Когда вы придете в центр, то вашим здоровьем тут же займутся профессионалы и не нужно будет тратить драгоценное время на томительное ожидание приема. Конечно же, записаться можно и непосредственно в клинике. Если пациент не может понять, к какому специалисту обратиться, то администратор поможет в этом вопросе. После этого, данные пациента направляются в электронную систему и доктор, к которому записали на прием, увидит в своем графике все необходимые данные. Таким образом, на каждого пациента клиники формируется история со всей необходимой информацией. Отметим, что при записи через сайт, центр предполагает скидку в 10% на первый прием.

После ресепшена нашей следующей локацией становится кабинет ЛОРа. По дороге к нему, в коридоре, видим шкафчики для вещей, где клиенты для их удобства могут оставить вещи. При входе в кабинет ЛОР-врача, первым делом в глаза бросается яркое оформление помещения. Врач поясняет, что такие детали позволяют расположить к себе самых маленьких клиентов.

– Видя красочные рисунки на стене, ребенок более охотно идет на контакт с доктором, - рассказывает нам отоларинголог Лариса Таран, демонстрируя работу эндоскопического оборудования.

Врач отметила, что возможности центра «Витасан» намного шире, чем в государственных структурах. Здесь имеется новое оборудование, которое попросту отсутствует в поликлиниках и государственных больницах. Такая аппаратура позволяет достигать лучших результатов в диагностике, лечении и реабилитации.

– Благодаря эндоскопии, мы можем увидеть то, что невозможно увидеть в обычных ЛОР-кабинетах поликлиник. Такое оборудование также позволяет нам моментально увидеть проблемы пациентов. Даже без снимков, - делится доктор.

Далее идем осматривать кабинет, где проводят процедуры и делают заборы анализов. В медицинском центре Витасан предусмотрены и экспресс-методы обследования. Например, бактериоскопию тут могут сделать день в день. Это же касается диагностики по гепатитам, грибкам и ВИЧ инфекции. Узнать, началась ли у вас простуда или это сезонная аллергия можно также в экспресс-режиме, пройдя назоцитограмму.

Еще одним кабинетом, который мы проинспектировали, стало отделение урологии. Там мы пообщались с его заведующим Владимиром Смерницким. Доктор провел экскурсию и рассказал о том, в каких направлениях специализируется. Среди них, реконструктивные, пластические, эстетические операции в сфере андрологии, урологии и сексологии.

– Когда пациент приходит на прием в наш центр, нам не нужно его никуда дополнительно направлять. Пройдя диагностику на современном оборудовании и сдав анализы, наш клиент тут же получает назначение на лечение. Таким образом, за один прием, пациент получает все, что ему необходимо, что существенно экономит его время, - рассказывает заведующий отделением урологии.

Помимо этого, в Витасан проводятся микрохирургические операции. Все они проходят бескровно, безболезненно, с использованием современных технологий. Как правило, это хирургия одного дня, с успехом проводятся операции по грыжесечению, липосакция, эндовазальная лазерная коагуляция варикозно расширенных вен. В медицинском центре «Витасан» несколько хирургов. Один из них Александр Неделев. Он утверждает, что любую трофическую язву можно вылечить и специализируется на хирургических и сосудистых патологиях, а также является уникальным специалистом в области лечения диабетической стопы. В своей практике широко использует методы фотодинамической терапии, PRP+VEGF (клеточной) терапии трофических язв,

– В клинике практикуем удаление всевозможных новообразований на коже, под кожей. Что касается сосудистой хирургии, то занимаемся лечением такой патологии как варикозная болезнь. Зачастую, пациенты обращаются уже в запущенных стадиях заболевания. Только своевременная консультация специалиста поможет определить первопричину заболевания, а значит и подобрать правильную схему лечения или профилактических мероприятий. В центре есть все для качественной диагностики и лечения, - рассказывает доктор.

Еще одним вопросом, который может беспокоить клиентов – это конечно же ценовая политика медицинского учреждения. В николаевском медицинском центре «Витасан» весь актуальный прайс на услуги доступен на сайте. Здесь вам не нужно будет беспокоиться о том, что цена за прием или операцию внезапно возрастет. Во время общения с хирургом, задаем ему еще один вопрос: «Так, а чем же частная клиника все же лучше для работы хорошего специалиста?» , - и получаем следующий ответ:

– Например, я вижу рану, когда нахожусь в операционном зале, и мне необходим какой-то инструмент, какой-то материал или препарат. Как показывает практика, государственные учреждения не всегда всем обеспечены. К сожалению, в таких учреждениях бывают моменты, что тот препарат, тот материал, который остро необходим отсутствует, и приходится говорить об этом пациентам. Естественно, им приходится его приобретать за свои деньги, что создает дополнительные проблемы. Здесь же, я могу не переживать и заниматься своим делом, тем делом, на которое я учился. Тут это все всегда в наличии, - отмечает хирург.

Интересно, что доктора и рабочий персонал подбирается только из опытных профессионалов. Подробное резюме каждого из них доступно на сайте. Из общения со специалистами, складывается впечатление, что каждый из них гордится и ценит работу в медицинском центре. Благодаря этому создается среда, в которой клиенты чувствуют себя уютно и в безопасности.

Еще одним кабинетом, в котором мы побывали, стал кабинет косметолога, ведь центр предлагает и широкий спектр косметологических услуг: пилинги, чистки лица, контурную пластику, микротоковую терапию, плазмолифтинг и всевозможные виды массажа.

Также среди направлений работы центра можно выделить направления - гинекология, неврология, мануальная терапия, кардиология, эндокринология, педиатрия, ультразвуковое обследование, реабилитация, дерматовенерология, детская хирургия и проктология.

Уже в завершении экскурсии, нам показали второй этаж центра. Там расположены послеоперационные палаты и еще несколько кабинетов. Рассказывая об особенностях работы в центре, дерматовенеролог Алексей Чистяков говорит:

– Наше основное отличие от конкурентов – это комплексное видение проблемы пациента, которое позволяет наперёд учитывать пожелания и потребности людей. Мы каждый день в поиске инновационных методов лечения и для их внедрения используем самое современное оборудование, проводим дерматоскопию, и трихоскопию, - отмечает дерматовенеролог.

В свою очередь, врач гинеколог Ирина Краковская рассказала нам, что в клинике проводятся консультации беременных и семейных пар по вопросам планирования семьи (индивидуальный подбор средств контрацепции, лечение бесплодия, медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках), терапия заболеваний и патологий половых органов, нарушений цикла. Также проводятся онкоосмотры, вакцинация от рака шейки матки, видеокольпоскопия, лечение радиоволновым методом, криодеструкция жидким азотом эрозий.

Врач проктолог Вадим Михальченко акцентировал внимание на использовании в своей практиктике недорогих малоинвазивных методов лазерной хирургии в лечении проктологических заболеваний с использованием методов местной эпидуральной анестезии.

Со слов директора Александра Степанца, в медицинском центре Витасан ежедневно расширяется спектр услуг, внедряются новые методы диагностики и лечения, планируется оборудование соляной комнаты, внедрение метода подводного вытяжения позвоночника в радоновой минеральной воде.

Также клиника предоставляет возможность прохождения медицинского осмотра для получения медицинской справки для водительских прав, получения разрешения на оружие. Вам НЕ придётся долго ждать оформления документа! На ВСЮ процедуру прохождения комиссии и на подготовку документов, у Вас уйдет не более 30 минут. Вся процедура медосмотра абсолютно легальна, ведь центр «Витасан» имеет все разрешения на проведение медицинских комиссий.

Как известно, «инновации – это основа всего» и это один из трех принципов, на которых базируется медицинский центр «Витасан», будь то диагностика, лечение или уход за пациентом. После такой экскурсии не осталось сомнений, что в центре применяют уникальные инновационные методы борьбы с болезнями. Также, в ближайших планах центра существенно расширение сектора услуг и открытие новых операционных.