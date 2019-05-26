Президент Зеленский посетил «Лигу Смеха» и поднялся на сцену, где передал микрофон новому ведущему

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки шоу «Лига смеха», где несколько лет сам был ведущим.
Соответствующие видео публикуют в Instagram зрители шоу.
На нем можно видеть, что Зеленский вышел на сцену вместе с участниками.
– Добрый вечер! Больше текста нет, я вас люблю!, – заявил он.
После этого глава государства передал микрофон новому ведущему шоу Евгению Кошевому и ушел смотреть шоу в зал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)25 Май 2019 в 9:58 PDT
Напомним, что ранее Верховный Суд отказался признать выступления Владимира Зеленского ведущим программы «Лига Смеха» предвыборной агитацией.