«Стоимость здания сегодня - ₴197 тысяч», - глава Николаевского облсовета считает, что бывший кинотеатр «Искра» нужно выставлять на аукцион

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступает за продажу здания бывшего кинотеатра «Искра» в Николаеве. По ее словам, его стоимость составляет почти 200 тысяч гривен.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Николаев».

— Необходимо ставить ее на аукцион и предлагать общинам, бизнесу сделать там центр развития детей, просто спортивный зал, может, бассейн. Вообще нет бассейнов нормальных для людей. Я изучила все документы, хочу сообщить всей общине, депутатам городского совета, которые, по моему мнению, дали информацию, не соответствующую действительности. Стоимость «Искры», когда передавалась в 2012 году, 400 тысяч гривен согласно балансу. Стоимость «Искры» сегодня - 197 тысяч гривен. Теперь вопрос, о котором говорили некоторые депутаты, что это 100 миллионов гривен? А сам проект, который предлагал на тот момент глава ОГА Николай Круглов, это 35 миллионов гривен. Скажите мне, откуда взялось 100 миллионов гривен? 400 тысяч гривен, я акцентирую, есть документы, - сказала Виктория Москаленко.

В частности, стоимость снизилась из-за нынешнего состояния здания. По словам Москаленко, в этом виновато управление культуры Николаевской ОГА, а также администрация, которые не уделили должное внимание охране здания.

Глава облсовета видит два варианта решения: включить данный объект в список на приватизацию, путем аукциона или продажи, или передать здание горсовету. В свою очередь, Москаленко поддерживает первый вариант, так как у города может не хватить денег на данный объект.

— Нужно понять, что все имущество, которое есть оно общее - и области и города. Это все имущество общины. Если удастся его продать и получить деньги в областной бюджет, то это будет победой для всех. И тех же депутатов горсовета. Таких дележек: это ваше, это наше, отдайте нам, мы продадим, я не понимаю, - заявила Москаленко.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.

Пока в горсовете и облсовете обсуждается вопрос по передачи кинотеатра, неизвестные разбирают его фасад и помещения.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.

В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.